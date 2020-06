Oubliés à l’étranger: ils organisent eux-mêmes leur retour

Insatisfaits du travail de l’ambassade, des Québécois exaspérés d’être coincés au Pérou tentent par eux-mêmes d’organiser des vols avec une compagnie aérienne privée pour rentrer au pays.

« Avec plusieurs autres Québécois et Canadiens, on essaie d’organiser un vol à partir de Lima avec une compagnie privée. L’ambassade semble aussi nous proposer un vol, qui devrait avoir lieu la semaine prochaine, mais il coûte 2000 $. Il faut être riche », lance Diego Diaz, qui a hâte de retrouver sa fille, âgée de 14 ans.

Si la première option tombe à l’eau, M. Diaz achètera le billet à un coût faramineux.

Cependant, il se fait un sang d’encre pour les familles nombreuses toujours coincées au Pérou qui n’auraient pas les moyens de débourser une telle somme.

La lumière au bout du tunnel ?

Le Québécois, originaire de l’Argentine, se trouvait à Chazuta, au cœur de la forêt amazonienne, quand la pandémie a frappé.

Coincé à 30 heures de route de Lima, le voyageur solo n’avait pas assez de temps pour se rendre dans la capitale et attraper un vol de rapatriement.

Ensuite, le Pérou a imposé un confinement strict et interdit les déplacements.

Il est resté sans nouvelles de l’ambassade pendant plusieurs semaines avant de finalement avoir un signe de vie, dans les derniers jours.

Ayant reçu une autorisation de circuler dans le pays, il a enfin pu quitter Chazuta. Mercredi, il a entrepris le long voyage dans une vanne spécialisée qui le mènera à Lima.

« On va s’en sortir ! On sent que la fin de cette aventure approche. J’ai longtemps eu l’impression de ne pas avoir assez d’aide du gouvernement », déplore-t-il.

Laissés à eux-mêmes

Pour sa part, le Québécois Daniel Buffo explique que plusieurs Canadiens coincés au Pérou ont manqué les vols de rapatriements au début de la pandémie.

« Les codes que nous a envoyés l’ambassade pour acheter les billets d’avion ne fonctionnaient pas », affirme-t-il.

Il dit avoir écrit à plusieurs reprises à l’ambassade et au ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, mais il n’a pas eu de réponse.

« Certaines familles vivent un cauchemar depuis des semaines et nous sommes déçus de notre gouvernement, qui nous a laissés tomber ».

Un vol plus abordable

M. Buffo fait également partie de ceux qui travaillent d’arrache-pied pour organiser un vol à un prix plus abordable avec une compagnie privée.

« Si tout va bien, des vols auront lieu la semaine prochaine », fait-il savoir.