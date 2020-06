Oubliés à l’étranger: les voyageurs doivent «prendre leurs responsabilités»

Même si elle est coincée pour des semaines, voire des mois, au Pérou, Amélie Dubuc-Guimond n’en veut pas au gouvernement canadien de ne pas être venu la chercher, car elle croit que les voyageurs doivent prendre leurs responsabilités.

« On tient tellement pour acquis qu’on peut se rendre partout sur la planète et qu’il va toujours y avoir un avion pour nous ramener. La situation nous met dans la face qu’en prenant la décision de voyager, c’est notre responsabilité [de s’organiser] et on ne sait jamais ce qui peut arriver », lance-t-elle.

La professeure de yoga n’a pas tenté d’obtenir l’aide du gouvernement canadien pour rentrer au pays.

« Je ne peux donc pas les juger de ne pas être venus me sauver, rapporte-t-elle en riant. Plus sérieusement, le gouvernement a tellement à gérer. »

Cependant, elle croit que le Canada aurait tout de même pu faire des efforts afin de mettre sur pied des transports terrestres pour les gens qui sont coincés dans des régions éloignées, comme elle.

Dans la vallée sacrée des incas

Tant qu’il n’y aura pas de vol à l’intérieur du pays, la voyageuse de 29 ans compte rester à Pisac, dans la vallée sacrée des Incas.

« Je reste ouverte aux opportunités [pour rentrer au Canada], mais Lima, où il y a les vols de rapatriement, n’est pas vraiment accessible d’ici. C’est à 30 heures de route dans les montagnes, et c’est dangereux. Même en temps normal, il y a beaucoup de voleurs. C’est plus sécuritaire pour moi de rester ici », explique Mme Dubuc-Guimond.

Chanceuse malgré tout

Malgré la situation et le confinement très strict au Pérou, elle se trouve chanceuse.

« Je loue une chambre chez des amis. Je suis entourée de belles personnes. Comme on n’a pas accès aux randonnées pédestres en montagne, je m’occupe en faisant du yoga, de la peinture et du jardinage », conclut-elle.