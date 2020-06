Oubliés à l’étranger: nourrie par la générosité des locaux

Une Québécoise de 61 ans se retrouve seule et démunie dans un hôtel de Liberia, au Costa Rica, hébergée par le propriétaire de l’endroit et nourrie par la générosité des locaux.

Madeleine Vézina, de Saint-Jérôme, est coincée au Costa Rica depuis le 11 mars dernier.

La veille de son départ, elle s’est bien informée auprès de ses amis là-bas et rien ne laissait croire que la situation dégénérerait autant.

Elle se retrouve trois mois plus tard, seule dans un hôtel de Liberia vidé de ses touristes, son vol ayant été reporté cinq fois depuis.

Pas d’internet ni d’eau potable

Le propriétaire de l’hôtel, un Américain, l’héberge pour un loyer d’environ 300 $ US par mois, sans compter l’électricité.

Elle n’a pas accès à l’internet à l’hôtel, ce qui a largement compliqué ses démarches de rapatriement.

« C’est horrible. Je suis confinée dans ma petite chambre et tout ce que j’ai pour faire les démarches de retour ou d’aide financière, c’est mon cellulaire », relate la femme.

Cette dernière a de plus été malade à son arrivée à l’hôtel et elle peine à s’alimenter.

« Personne ne m’avait avisée que l’eau n’était pas potable à l’hôtel. J’ai été malade, ça m’a complètement affaiblie. Et comme si ce n’était pas assez, la nourriture est extrêmement chère et après trois mois, mon budget y est pas mal passé. Donc je quête à des gens de la place qui viennent me porter à manger », soupire Mme Vézina, qui trouve de plus en plus difficile de garder le moral.

« Tout est fermé, ça commence à devenir dangereux en ville parce que les conditions de vie se dégradent. Ce n’est pas la belle vie au bord de la plage, loin de là. »