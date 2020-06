Oubliés à l’étranger: «Peut-être mon dernier voyage, mais je veux revenir de mon voyage»

En rémission de trois cancers, René Pichette entrevoyait son voyage au Brésil pour aller voir ses enfants comme son « dernier voyage ». Coincé là-bas depuis janvier, il espère maintenant « revenir » de cet interminable périple pour s’assurer que le cancer n’a pas repris ses droits.

Le 24 janvier dernier, René Pichette et sa conjointe Christine, une Franco-Brésilienne qui habite maintenant au Québec, ont pris un vol vers le Brésil dans le but d’aller visiter la famille.

Aux prises avec trois cancers, M. Pichette avait auparavant eu l’accord de ses médecins pour un voyage de maximum six semaines afin d’assurer ensuite ses suivis.

En 2016, les médecins de l’homme de 75 ans lui avaient donné six mois à vivre après le diagnostic de trois cancers à la vessie, au cerveau et un métastatique.

Celui qui dit avoir pu bénéficier d’un nouveau traitement d’immunothérapie a contre toute attente vaincu la maladie.

« Les médecins ne comprenaient pas que tout était parti », raconte-t-il.

Voir la famille

Père de trois enfants d’une première union, il considère aussi les trois enfants de sa conjointe des 15 dernières années comme ses enfants.

À son âge et compte tenu de sa rémission, il considérait ce voyage de six semaines au Brésil pour voir sa fille et ensuite au Chili pour voir son gars comme « peut-être mon dernier voyage ».

Photo courtoisie

Or, les choses ont mal tourné au moment où le couple se dirigeait vers Sao Paulo pour prendre le vol les menant à Santiago au Chili.

« Le Chili a fermé ses frontières, on était pognés au Brésil », raconte celui qui a maintenant trouvé refuge dans une petite maison d’un village de pêcheurs à cinq heures de Sao Paulo.

Puisque leur vol de retour devait partir de Santiago, le couple s’est donc retrouvé au dépourvu et déplore qu’Air Canada et Affaires mondiales Canada « se renvoient la balle » depuis.

« Pourquoi est-ce que les personnes en Europe, ils les ont ramenées rapidement », questionne M. Pichette.

3e pays le plus touché

Le couple se retrouve donc dans le troisième pays le plus touché par la COVID-19 sans plan de sortie depuis des semaines.

Ils sont maintenant sans assurance et sans médicament tandis que René Pichette doit subir ses examens pour s’assurer de sa rémission.

« Est-ce que le cancer est revenu dans mon cerveau ? Je ne sais pas, c’est la résonance magnétique et le scan qui vont me le dire », raconte celui qui avait déjà fait une récidive en 2017.

Le couple insiste pour dire qu’il n’est pas sur « son lit de mort ». Par contre, le contexte politique du Brésil et leur santé ajoutent un stress énorme sur le manque de réponse des autorités.

« Je le calcule peut-être comme mon dernier voyage, mais je veux revenir de mon voyage », illustre l’ancien pilote d’avion.