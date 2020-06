Oubliés à l’étranger: «Va-t-il falloir que je prenne un bateau à rames pour revenir?»

Seule en République dominicaine à 70 ans, une retraitée ne sait plus quoi faire pour rentrer au pays.

Trois mois après le début de la pandémie, une femme de Gatineau est toujours coincée en République dominicaine, seule, ne parlant pas la langue et craignant d’être infectée par la COVID-19 en raison de son âge avancé.

En octobre dernier, Suzanne Collingwood a pris l’avion pour retrouver des amis à Haïti.

En janvier, elle s’est envolée vers Punta Cana, une ville de la République dominicaine qu’elle a déjà visitée quelques fois par le passé, où elle devait séjourner jusqu’à son retour en avril.

Mais entre-temps, les choses se sont gâtées.

« Dès qu’on a su qu’on devait revenir au pays, j’ai fait ma réservation avec Air Canada pour revenir le 23 mars. Mais la veille au soir, j’ai reçu un courriel qui disait que mon vol était annulé. Je me suis dit : c’est pas vrai ! », relate Mme Collingwood.

Dans une tentative désespérée de rentrer au Québec, elle a passé la journée suivante en stand-by à l’aéroport, espérant qu’il y aurait au moins un vol à destination du Canada, en vain.

La voyageuse a ensuite tenté de contacter l’ambassade, le consulat et Affaires mondiales Canada « à de nombreuses reprises ».

On lui a indiqué que deux vols de rapatriement étaient organisés les 7 et 8 mai à Puerto Plata.

« C’était impossible pour moi d’y aller. C’est à 7 h de route d’où je me trouve et tous les moyens de transport sont hors service à cause du confinement. En plus, il y a un couvre-feu entre 17 h et 6 h », explique-t-elle.

Aucune nouvelle

Lorsqu’elle a demandé au gouvernement canadien pourquoi il n’y avait pas de vol plus près, comme à Santo Domingo, la capitale du pays, on lui a dit qu’on se concentrait sur l’endroit où il y avait le plus de Canadiens à rapatrier. Depuis, aucune nouvelle.

« Va-t-il falloir que je prenne un bateau à rames pour revenir ? », lance-t-elle, frustrée de n’avoir aucun contrôle sur la situation et déplorant être abandonnée par son propre pays.

Solitude

Isolée et ne parlant pas l’espagnol, Suzanne Collingwood se débrouille tant bien que mal pour se faire comprendre en attendant une quelconque nouvelle.

Elle a aussi pris de nombreuses précautions pour éviter de contracter la COVID-19, étant donné qu’elle fait partie des personnes à risque.