Oubliés à l’étranger: vivre recluse en Colombie peut-être jusqu’à l’automne

Une Montréalaise partie en périple en Amérique du Sud s’inquiète de rester coincée en Colombie jusqu’à l’automne, mais encore plus de voir les Colombiens souffrir de la faim des suites de la COVID d’ici là.

• À lire aussi: Oubliés à l’étranger: des Québécois veulent être rapatriés

« L’ambassade du Canada nous indique clairement qu’elle ne compte pas organiser d’autres vols de rapatriement », lance Sonia Malek, à travers le grésillement du téléphone. Depuis trois mois, elle est bloquée dans la petite ville de Jardín.

Les maisons coloniales aux couleurs franches s’alignent au pied des montagnes verdoyantes. Le village semble paisible, mais Mme Malek, elle, l’est beaucoup moins.

« Le confinement est très strict. Le couvre-feu est à 18 h, l’armée surveille, il y a des checkpoints à l’entrée de chaque ville, le masque est absolument obligatoire », détaille-t-elle.

Confinée dans un gîte

Depuis le 25 mars, date à laquelle l’état d’urgence sanitaire a été déclaré en Colombie, Mme Malek est confinée dans un gîte avec la propriétaire et sa fille de 5 ans.

Cette famille, comme les habitants de Jardín, vit du tourisme. La nourriture à vendre ne manque pas au village, mais l’argent pour l’acheter, oui. « Les Colombiens meurent faim, déplore-t-elle. Ils ne peuvent pas se payer de la nourriture. »

Beaucoup de Colombiens vivent au jour le jour de petits boulots informels. La COVID a eu raison de leur travail et l’assurance chômage n’existe pas.

Depuis le début du confinement, des chiffons rouges apparaissent aux fenêtres des foyers partout au pays. Ils signifient qu’une famille y meurt de faim. « C’est le début d’une crise plus profonde », constate Mme Malek.

Vers la fin mai, la Colombie a annoncé qu’elle prolongeait l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 août. Aucun vol commercial n’est donc autorisé à décoller d’ici là.

Comment rentrer au pays ?

C’est à ce moment-là que Mme Malek a réellement commencé à s’inquiéter. « Je ne veux pas rester ici jusqu’en septembre », lance-t-elle.

Quatre vols organisés tour à tour par le Canada et la Colombie ont fait l’aller-retour Bogota-Toronto pour rapatrier des Canadiens bloqués en Colombie, puis des Colombiens coincés au Canada, les 3 et 28 avril, le 24 mai et le 9 juin.

« Le vol du 9 juin s’est rempli en 75 minutes », fait valoir Mme Malek, qui se demande bien comment elle rentrera à Montréal, et à quel prix.

Une autre voyageuse coincée

Le transport pour se rendre à Bogota n’est pas assuré par le Canada. « Il faut prendre un transporteur privé qui coûte entre 750 $ et 1130 $ », indique Jessica Ciamaglia, une Canado-Colombienne confinée à Mompox, depuis le 18 mars, à près de 800 km au nord de Jardín.

Elle loge à l’hôtel de Martin Nieto, qui possède aussi la double citoyenneté. Ils tentent tous deux de rentrer au Canada depuis deux mois.

À l’hôtel, ils ont côtoyé des Français, des Belges et des Suisses pour qui la communication avec leur ambassade semblait « plus facile, constante et fluide ».

« Je suis étonnée de voir que le Canada n’a pas fait plus d’effort. Quelle est l’autre urgence du ministère des Affaires étrangères en ce moment ? » s’interroge Mme Ciamaglia.