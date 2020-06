Un petit blanc original à ne pas manquer!

On connaît surtout les vins du Douro, au Portugal, pour les portos ou pour les rouges corsés. On ne se doute pas qu’on peut aussi y produire du blanc d’une buvabilité remarquable à prix tout aussi remarquable!

C’est le cas de ce blanc élaboré par la maison familiale Poças. Un habile mélange de malvoisie, de codega, de rabigato et de moscato, tous des cépages indigènes évoluant sur des sols de schiste typiques de la région.

Le tout est vinifié et élevé en cuve inox. Il en ressort vin au caractère exotique évoquant des tonalités de fleur d’oranger, d’épices douces, de pêche et de tilleul. En bouche, le vin est généreux tout en possédant une acidité franche. Il termine sur une légère amertume qui apporte un supplément de sapidité. Original et offert à tout petit prix. Dépêchez-vous!

Pocas, Coroa d'Ouro 2018, Douro, Portugal