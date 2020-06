Calgary: en prison pour leurre d’adolescente et échange de photos explicites

CALGARY - Un homme de Calgary, en Alberta, a été condamné à 27 mois de prison pour avoir partagé des photos explicites avec une adolescente américaine de 13 ans.

Jasper McKinstry purgera uniquement 14 mois pour les accusations de leurre sur internet et échange de matériel sexuellement explicite avec une mineure, a rapporté samedi «Calgary Sun».

Et pour cause, la procureure de la Couronne Carolyn Ayre et l’avocate de la défense Gloria Froese ont proposé conjointement cette peine, assortie de 30 jours supplémentaires pour bris de conditions.

Cette décision permettra à l’accusé d’obtenir un traitement pour délinquants sexuels au Centre correctionnel de Calgary.

Froese a déclaré que son client se réjouit de l'opportunité de recevoir un traitement, ce que McKinstry a confirmé devant le juge.

«Je suis plutôt impatient de pouvoir participer à ce programme», a déclaré McKinstry à propos du programme Rocky Mountain à la prison provinciale.

«Non seulement je pourrai m'améliorer, mais honnêtement, je ne veux pas nuire aux gens», a-t-il ajouté, non sans avouer avoir été abusé sexuellement dans son enfance.