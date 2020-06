Dix millions d’abonnés pour les Gags

La chaîne YouTube de Just For Laughs a franchi une nouvelle marque.

Juste pour rire vient de recevoir le Prix du créateur Diamant de YouTube pour avoir franchi le cap des 10 millions d’abonnés sur sa chaîne Just For Laughs Gags, a appris Le Journal. Créée en 2008, la chaîne YouTube Just For Laughs Gags compte 7000 vidéos qui ont été vues près de six milliards de fois dans le monde entier.

« Le langage non parlé a une approche très universelle. Dans les tours qu’on joue, ça finit toujours bien. Il y a un sentiment de bien-être qui résonne super bien dans le public à l’international », mentionne Anne Belliveau, chef de la direction du marketing à Juste pour rire.

« Le fait que la chaîne des Gags soit la plus populaire dans la catégorie humour au Canada est phénoménal, indique Andrew Peterson, chef contenu et partenariats chez YouTube Canada. Just For Laughs est une compagnie qui a diverti les gens depuis de nombreuses décennies et elle innove encore. »

Conçu par Pierre Girard et Jacques Chevalier il y a 20 ans, le concept des Gags a rapidement fait le tour du monde, étant à ce jour diffusé dans 150 pays. Et fait à noter : aucun pays ne représente plus de 10 % du temps de visionnement.

Le tournage de la 21e saison des Gags commencera à la fin de l’été à Montréal et elle sera diffusée à TVA en janvier 2021.