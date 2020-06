[EN DIRECT 14 JUIN] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liée à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

BILAN À 7H30

DANS LE MONDE

Cas: 7 807 734

Morts: 430 530

AU CANADA

98 373 cas, dont 53 824 au Québec

8106 décès, dont 5195 au Québec

NOUVELLES

4h31 | 43 000 spectateurs et aucune restriction à Auckland pour un match de rugby

Le rugby post-coronavirus bat des records d'affluence en Nouvelle-Zélande... Plus de 43 000 spectateurs ont assisté sans restriction dimanche à la victoire des Blues d'Auckland face aux Hurricanes de Wellington (30-20), au mythique Eden Park, dans le cadre du Super Rugby Aotearoa.

AFP

4h21 | Restrictions assouplies pour les mariages et les cérémonies funèbres en Ontario

Les restrictions pour la tenue de cérémonies de mariage ou funèbres sont désormais assouplies en Ontario.

AFP

4h08 | Petra, cité fantôme: le tourisme jordanien frappé de plein fouet par la pandémie

«C'est la première fois que je vois cet endroit si vide, d'habitude il est rempli de milliers de touristes»: gardien des lieux, Nayef Hilalat est seul face au majestueux Khazneh, le plus célèbre des temples de la cité antique de Petra.

Site touristique phare de la Jordanie et du Moyen-Orient, la cité taillée dans du granit rosé il y a quelque 2.000 ans par les Nabatéens est désertée par les visiteurs, conséquence de la pandémie de COVID-19.

AFP

4h05 | À Delhi, l'inquiétude grandit face à une pénurie de lits

Ashwani Jain, un habitant de New Delhi de 45 ans, est décédé du coronavirus dans une ambulance. Comme un nombre croissant de malades, il n'a pas été admis à l'hôpital, faute de lits.

0h46 | En Amérique centrale, la pandémie tarit les envois d'argent des émigrés

La pauvreté s'aggrave dans les trois pays du nord de l'Amérique centrale, Salvador, Honduras et Guatemala : en raison de la crise provoquée par le nouveau coronavirus, les familles ne reçoivent plus d'argent de leurs proches émigrés, notamment aux États-Unis, et dont dépend leur survie.