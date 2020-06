George Russell champion du monde... virtuel

George Russell a remporté le Grand Prix virtuel du Canada, dimanche, tenu en lieu et place de la véritable course, reportée en raison de la pandémie de COVID-19.

Cette étape, tenue sur le circuit Gilles-Villeneuve de l’île Notre-Dame, était la dernière de la série des Grands Prix virtuels, mettant aux prises quelques pilotes actuels ou ayant déjà évolué en Formule 1.

Il s’agissait d’une quatrième victoire de suite pour Russell après les épreuves de Monaco, d’Espagne et d’Azerbaïdjan. Chaque fois, il n’a jamais été inquiété par la compétition. Le jeune Britannique a ainsi été sacré champion de cette série non officielle de course virtuelle.

«C’était formidable, ça nous a occupés et nous a divertis, c'est sûr, a-t-il dit au site officiel de la F1. Ç’a gardé notre côté compétitif occupé et intéressé. Nous n’avons pas de courses à faire pour le moment et avoir cette opportunité de courir contre nos amis a été très amusant.»

«Et de mon côté, j'ai mis beaucoup de travail et d'efforts. Je suis content d'avoir de bons résultats à montrer.»

Autres gagnants

Charles Leclerc (Ferrari) a remporté les étapes virtuelles de Chine et d’Australie, tandis qu’Alexander Albon (Red Bull) a triomphé lors d’une course tenue sur le circuit d’Interlagos, au Brésil. Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Valtteri Bottas, Sergio Perez et Nicholas Latifi sont d’autres pilotes engagés au championnat de F1 de cette année à avoir pris part à l’une ou l’autre de ces courses.

Russell pourra retrouver sa véritable monoplace dans trois semaines, à l’occasion du Grand Prix d’Autriche, qui sera la première étape de la saison 2020 de F1 chamboulée par la COVID-19. Sa monoplace FW43 ne pourra toutefois pas lui permettre de lutter pour la victoire, à moins d’un miracle.

Le Grand Prix du Canada, pour sa part, pourrait être tenu cet automne, mais aucune confirmation n’a été rendue. En 2019 à Montréal, Lewis Hamilton (Mercedes) avait triomphé après que les commissaires eurent pénalisé Sebastian Vettel (Ferrari) de trois secondes lorsqu'il a réintégré la piste de façon dangereuse. Celui-ci avait pourtant traversé le fil d’arrivée en première position.