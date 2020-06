Il faut prendre le temps de pleurer un décès

Notre mère de 88 ans est décédée en avril dernier des suites d’une maladie pulmonaire absolument pas tributaire du coronavirus. Comme la famille était déjà ébranlée par le décès accidentel d’un neveu en janvier dernier, celui de notre mère est passé sous le radar, puisque mon frère, sa femme et la femme du défunt pleuraient son départ, lui qui venait d’avoir 40 ans, papa en plus de deux jeunes enfants.

Vu les restrictions imposées à la tenue des funérailles pendant la pandémie du coronavirus, celles de ma mère furent expédiées en deux temps trois mouvements, comme on dit. C’était moi qui prenais soin d’elle depuis les cinq dernières années et cela m’a bouleversée de la voir partir dans un tel anonymat. Mais pour ne pas en rajouter devant les autres, j’ai fait comme si tout était correct comme ça.

Depuis son grand départ, je ne peux plus parler d’elle avec quiconque puisque personne ne me donne cet espace, occupés qu’ils sont tous à pleurer un fils, un mari et un jeune père. Je comprends ce qu’ils vivent, mais j’aimerais moi aussi dire ma peine et le regret que j’ai de n’avoir pu continuer ma mission auprès d’une femme qui nous a consacré sa vie à mon frère et à moi.

Ma solitude est infinie puisque je n’ai pas d’amies, ni aucune autre parenté. Je tourne en rond dans la maison et je cherche à m’occuper pour oublier. Les journées comme les nuits sont longues quand la peine reste bloquée au fond de la gorge et que les larmes ne sortent pas. Je les avais tellement refoulées devant les autres qu’elles ont pris je ne sais quel chemin pour se cacher et ne plus revenir.

Je ne me reconnais pas dans cette femme froide que je suis devenue. Sauf que certains jours, j’ai l’impression que je vais étouffer par en dedans tant la pression est forte. Que m’arrive-t-il ? Serais-je devenue insensible ?

Fille qui aimait sa mère pourtant

J’ai l’impression qu’à force de vous retenir pour ne pas ajouter à la peine de vos proches, inconsciemment, vous vous êtes programmée pour vous interdire toute manifestation d’émotion. Il est important de traverser toutes les étapes de votre deuil si vous voulez retrouver la lumière, car ce que vous vous imposez est mortifère.

Les salons funéraires offrent quelques séances en suivi de deuil qui vous seraient bénéfiques. Sur le site de la Maison Monbourquette, on pourra aussi vous orienter en ce sens. Prenez le temps d’écrire à votre mère aussi. Peu importe qu’elle ne soit plus là pour vous lire, l’important est de sortir ce qui est au fond de vous. Comme c’est avec elle que vous étiez en relation d’intimité depuis cinq ans, racontez-lui ce que vous vivez actuellement et la peine que vous avez eue de la voir partir pendant une aussi terrible période de crise mondiale. Il faut expressément provoquer la venue des larmes qui bloquent votre système avant qu’elles ne vous étouffent complètement. Vous devez parvenir à vous en donner la permission.