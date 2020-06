La famille des travailleurs de la santé en souffre

Ils ont beau se faire appeler «anges gardiens», ils ne sont pas pour autant des saints. Avec le stress et les heures supplémentaires, les travailleurs de la santé sont forcément plus à cran quand ils reviennent à la maison et la vie de famille écope.

Préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD de Saint-Jérôme, Sophie Painchaud le reconnaît sans gêne: l’ambiance n’est pas jojo chez elle depuis trois mois.

«Je dors trois-quatre heures par nuit. Je suis plus à fleur de peau et ça se ressent sur tout le monde. Mon conjoint travaille de nuit et on fait juste se croiser», a raconté, exténuée, celle qui dit vivre d’importantes difficultés de couple depuis les dernières semaines.

Réactions des enfants

Sa relation avec ses enfants a aussi changé depuis le début de la pandémie. Âgés de trois et six ans, ils souffrent de l’absence de leur mère, qui, une semaine sur deux, n’a qu’une seule journée de congé par semaine.

«C’est rendu que les deux dorment avec moi. Quand je me décolle, mon fils se réveille aussitôt. Ma fille fait pipi au lit, ce qui n’était pas le cas avant», a confié Mme Painchaud, qui a songé à quitter son emploi.

Marie-Claude Dion, une infirmière de Montréal, observe aussi que son garçon de trois ans a un drôle de comportement depuis qu’ils sont de nouveau réunis. À l’instar de plusieurs travailleurs de la santé qui ont travaillé en zone chaude, elle a préféré ne pas vivre au même endroit que son fils et son mari pendant deux mois, de peur de les contaminer.

«C’est un enfant qui a un tempérament très calme et maintenant, il fait beaucoup de crises. Il demande énormément d’attention. Il a toujours peur que je m’en aille. C’est difficile d’aller porter les vidanges seule», a illustré Mme Dion, qui dit avoir eu conscience d’au moins une séparation chez ses collègues de travail depuis que la crise a débuté.

Pas surprenant

Ces histoires ne surprennent guère la présidente de l’Ordre des psychologues, Christine Grou.

«Les enfants en bas âge sont des éponges. Ils sont très perméables à ce que les parents ressentent. Ce n’est pas rien pour un enfant que l’un de ses parents ne peut pas venir le border le soir, qu’il ne peut pas le prendre dans ses bras», a-t-elle expliqué.

Selon la psychologue, les petits ont souvent très bien saisi que leur parent se mettait en danger, d’où cette envie de ne jamais le quitter les rares fois qu’il est à la maison. Toutefois, les enfants pourraient interpréter certaines choses d’une façon qui n’est pas celle que l’on croit.

«C’est très important de s’asseoir avec lui pour voir ce qu’il comprend. Car il pourrait penser que le parent part plus souvent parce qu’il ne l’aime plus. Il faut lui expliquer. Ce n’est pas nécessaire de lui faire un cours universitaire sur la contagion, mais il faut le rassurer», a insisté Christine Grou.

Quant aux difficultés de couple que traversent plusieurs travailleurs du réseau présentement, la psychologue ne serait pas étonnée malheureusement d’observer une vague de séparations dans les prochains mois.

«Ce serait un peu dommage quand même. Il faut se dire que la pandémie est une situation extraordinaire. Même si ça paraît long, sur l’ensemble d’une vie, c’est assez court. Ce n’est pas une situation pour prendre une décision aussi majeure», a tenu à ajouter Mme Grou.

Si vous êtes un travailleur de la santé et que vous vivez des problèmes, quels qu’ils soient, vous avez désormais droit à huit ou neuf séances de soutien psychologique par année en vertu du programme d'aide aux employés (PAE).