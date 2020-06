La garde-robe en floraison

Ah, comme les fleurs ont fleuri ! Elles commencent à éclore partout, même sur les vêtements. Voici quelques jolies trouvailles à ajouter à votre garde-robe printanière.

Photo bananarepublic.gapcananda.ca

Robe mi-longue en satin doux à fleurs, Banana Republic, 195 $

► bananarepublic.gapcanada.ca

Photo courtoisie

Pull en mailles à fleurs, Zara, 39,90 $

► www.zara.com

Photo courtoisie

Pas fan de l’imprimé floral ? Misez sur la discrétion avec cette robe en dentelle fleurie. Au boulot, accompagnez-la de votre veston préféré. Robe en dentelle, H&M, 59,99 $

► www.hm.com

Photo vans.com

Photo vans.com

Chaussures Vintage Slip-on, Vans, 75 $

► www.vans.com

Photo simons.ca

Écharpe à fleurs graphiques, Simons, 19 $

► www.simons.ca

Chemisier imprimé à manches trois-quarts et cordon, Reitmans, 44,90 $

► www.reitmans.com

Short utilitaire imprimé, Joe Fresh, 29 $

► www.joefresh.com

Photo courtoisie

Combinaison à devant boutonné, Gap, 89,95 $

► www.gapcanada.ca

Photo courtoisie

Y a-t-il plus printanier qu’un capri fleuri ? Portez-le avec un t-shirt à volants et des flâneurs pour un look décontracté, ou avec un chemisier et des escarpins pour une tenue stylée au bureau. Capri, Lisette L, 131 $

► lisettel.com

Blouse à motif floral, Le Château, 49,95 $

► www.lechateau.com

Sandales Quintinia, Aldo, 95 $

► www.aldoshoes.com

Photo courtoisie

Blouse fluide à fleurs, Mango, 59,99 $

► shopmango.com