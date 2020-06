«Le géant Ferré» de Pat Laprade et Bertrand Hébert: la vie d’un lutteur hors normes

Figures incontournables du monde de la lutte professionnelle, Pat Laprade et Bertrand Hébert proposent un imposant ouvrage sur l’histoire d’un lutteur légendaire qui a marqué l’imaginaire de milliers de fans au fil des ans : Le géant Ferré. Racontant des anecdotes sur son enfance, sa carrière et sa vie, les auteurs montrent l’homme derrière la légende.

Bien des anecdotes et des folles histoires ont été véhiculées sur André Roussimoff, surnommé le géant Ferré. Ce Français imposant, mesurant 7 pieds 4 pouces et pesant plus de 400 livres, a triomphé dans la WWF et marqué le monde de la lutte.

Pat Laprade et Bertrand Hébert se sont penchés sur sa vie, de sa naissance en 1946 à sa mort prématurée en 1993. Ils font la part des choses entre les mythes et la réalité, au sujet de cet homme au destin hors normes, qui était amoureux du Québec et y avait plusieurs amis.

Photo courtoisie, Martine Doyon

Maladie rare

André Roussimoff était atteint d’une maladie rare, l’acromégalie, qui a déformé son corps et lourdement hypothéqué sa santé. Il est décédé à l’âge de 46 ans, mais a connu la gloire de son vivant.

Il y a quelques années, Pat Laprade a contribué à un documentaire sur le géant Ferré, tourné pour HBO, puis traduit et diffusé sur Canal D. Il a pu se rendre en France pour rencontrer des membres de la famille du géant. L’idée de poursuivre les recherches et d’écrire un livre avec Bertrand Hébert a fait son chemin... et c’est maintenant chose faite, en version anglaise et en version française.

«Ça a été deux ans de travail, commente Pat Laprade en entrevue. Je suis retourné en France pour rencontrer la famille à nouveau. J’avais eu d’autres contacts à cause du documentaire, donc on a rappelé ces gens-là. Évidemment, d’anciens lutteurs qui avaient connu le géant au Québec, on les a mis à contribution.

«Tout le monde était content de nous parler du géant parce qu’il a été marquant. Si tu étais lutteur et que tu étais québécois, tu devenais ami instantanément avec le géant. Ce sont des amitiés qui ont duré et ces gens voulaient lui rendre hommage. Ils avaient bien des choses à dire.»

Les auteurs souhaitaient offrir encore plus d’informations que ce qui se trouvait dans le documentaire diffusé à la télé. «On peut parler de différents sujets, beaucoup plus en détail. Il n’y a jamais eu un livre sur le géant, même en anglais, avec autant de détails sur les différentes facettes, tant du lutteur que de l’homme.»

Son humanité

Pat Laprade explique qu’ils ont essayé de rendre son histoire plus humaine et les anecdotes à son sujet sont nombreuses. «Les gens ont connu la version du géant d’André... mais l’homme était beaucoup plus réservé. On en parlait moins. Son frère m’a raconté qu’il avait été impliqué dans un accident, en France, quand il a commencé sa carrière de lutte. Il a frappé un motocycliste qui est mort sur le coup. Le géant était en état de choc.»

Le géant a aussi connu une carrière hors du ring. «Dans les années 1970, il n’y avait pas un lutteur plus connu que le géant Ferré. C’était le seul aux États-Unis qui arrivait à faire des talk-shows comme Johnny Carson. Il a eu une carrière cinématographique : il a joué Bigfoot dans L’Homme de six millions et il a joué dans La Princesse Bouton d’Or dans les années 1980. Il a eu une carrière qui a transcendé le monde de la lutte.»

Pat Laprade est une figure bien connue de la lutte professionnelle, à la fois en tant qu’auteur et comme commentateur pour la WWE à TVA Sports, et producteur associé pour le documentaire André the Giant sur HBO.

Il est considéré comme LA référence en matière d’histoire de la lutte au Québec.

Bertrand Hébert est impliqué dans la lutte professionnelle depuis 25 ans.

Il a coécrit avec Pat Laprade plusieurs ouvrages sur cet univers.

EXTRAIT

Photo courtoisie

«Dans les journaux, on a insisté sur les statistiques entre les deux adversaires : taille, poids, âge et bien plus encore. Le Géant était annoncé à son classique 7 pieds 4 pouces et à 402 livres, tandis que le “Géant mormon” l’était à 6 pieds 7 pouces et 305 livres. C’était plus que suffisant pour donner envie aux gens d’aller voir ce match. Avec toute l’envergure donnée à la soirée, le prix des billets a été augmenté. Lors du précédent spectacle au Forum, en avril, les billets d’admission générale coûtaient deux dollars, et les places réservées s’échelonnaient de trois à cinq dollars. Pour le Combat du Siècle, le coût de l’admission générale a grimpé à trois dollars, et les places réservées ont passé à cinq, huit et dix dollars, soit près du double du prix en vigueur quelques semaines auparavant!»