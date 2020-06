«Jagged Little Pill»: le coup de semonce d’Alanis Morissette

À la fin du printemps 1995, une jeune canadienne de 21 ans originaire d’Ottawa secouait la planète rock avec You Oughta Know et l’album Jagged Little Pill. Un opus qui a 25 ans et qui s’est vendu à 33 millions d’exemplaires.

Après deux albums à saveur pop et dance, Alanis Morissette frappait un énorme coup dans cette époque dominée par le grunge de Seattle et la musique alternative. Jagged Little Pill a remporté quatre Grammy, dont celui de l’album de l’année, et lancé une tournée mondiale qui a duré 18 mois. Une comédie musicale a même été créée autour de cet opus.

Alanis Nadine Morissette est devenue, à 21 ans, la plus jeune artiste à mettre la main sur cette précieuse statuette. Elle a ensuite été délogée par Taylor Swift, en 2010, décorée à 20 ans, pour l’album Fearless, et ensuite par Billie Eilish, du haut de ses 18 ans, avec When We All Fall Asleep, Where do We Go? en 2020.

Sans contrat de disque après avoir lancé Alanis et Now is the Time au Canada elle termine ses études secondaires et quitte Ottawa pour aller vivre à Toronto.

Une rencontre avec le réalisateur Glen Ballard, à Los Angeles, changera totalement sa destinée. Ballard a travaillé sur les albums Bad et Dangerous de Michael Jackson, avec Paula Abdul et avec les Pointers Sisters.

La connexion est forte et s’installe rapidement. Le coup de foudre professionnel et musical est puissant.

Flea et Dave Navarro

The Bottom Line, la première pièce issue de cette collaboration, ne s’est pas retrouvée parmi les 12 chansons de cet opus de 57 minutes et sur lequel on retrouve une chanson cachée.

Écrite en une heure, The Bottom Line a été ajoutée dans l’édition 20e anniversaire de Jagged Little Pill lancée en 2015.

La chanson Perfect, écrite en 20 minutes, avec Ballard à la guitare et Morissette qui improvisait les paroles, a été l’élément déclencheur. L’étiquette Maverick, fondée par Madonna, a été la seule à montrer de l’intérêt pour le nouveau matériel de cette jeune Canadienne, après avoir entendu You Oughta Know, Perfect et Hand in My Pocket.

Lancé le 13 juin 1995, Jagged Little Pill a entrepris sa montée vers le sommet des palmarès, lorsque la station radiophonique KROQ, de Los Angeles, a commencé à faire jouer le simple You Oughta Know sur lequel on retrouve Flea et Dave Navarro des Red Hot Chili Peppers à la basse et à la guitare.

Photo courtoisie

Tournée reportée

L’album a été premier sur les palmarès en Australie, en Belgique, au Canada, au Danemark, en Écosse, aux États-Unis, en Finlande, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, dans les Pays-Bas, au Portugal, en Suède et au Royaume-Uni.

Cinq autres simples ont été extraits de cet album avec les pièces Hand in My Pocket, Ironic, You Learn, Head Over Feet et All I Really Want.

Alanis Morissette devait entreprendre une tournée de 31 spectacles en juin, avec Liz Phair et la formation Garbage, pour souligner les 25 ans de Jagged Little Pill. Des concerts avaient été prévus au RBC Bluesfest d’Ottawa et au Festival d’été de Québec.

Annulée en raison de la COVID-19, cette tournée devrait décoller le 23 septembre au Royal Arena, à Copenhague, au Danemark. Elle se produira le 11 juillet 2021 au RBC Bluesfest d’Ottawa et rien n’a encore été annoncé en ce qui concerne l’édition prochaine du Festival d’été de Québec.