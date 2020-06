Les frontières rouvrent en Europe... un peu, beaucoup, ou pas du tout

VIENNE | Après trois mois d’isolement à l’intérieur de leurs frontières nationales, les Européens retrouvent lundi la possibilité de voyager plus facilement d’un pays à l’autre, en raison du recul de la pandémie de coronavirus.

Mais attention avant de boucler ses valises : le retour à la libre de circulation à l’intérieur du vieux continent s’est fait en ordre dispersé et la carte de l’Europe présente une mosaïque de feux verts, orange et rouges, selon la provenance ou la destination.

Ils sont déjà accessibles

L’Italie avait donné le signal dès le 3 juin en se rouvrant à tous les voyageurs... alors même que la plupart des États maintenaient des restrictions avec ce pays qui fut l’un des foyers de la pandémie en Europe.

Autre pays pressé de sauver sa saison touristique, la Croatie a aussi devancé l’appel et rouvert ses frontières dès jeudi, tout comme la Pologne, accessible pour tous les citoyens européens depuis samedi.

De nombreux pays ont choisi la « stratégie de l’oignon », en s’ouvrant ces dernières semaines à leurs voisins d’abord, avant d’élargir le périmètre de circulation. Ainsi, il est déjà possible de circuler sans contrôle en Europe centrale ou d’un Pays balte à l’autre.

Sur un continent où chaque pays s’était barricadé depuis la mi-mars, deux États faisaient figure d’exceptions: la Suède est restée en principe accessible aux voyageurs de l’UE, de même que le Luxembourg. Les travailleurs frontaliers indispensables à l’économie ont bénéficié de laissez-passer pour faire des allez-retours avec le Grand-duché.

Ils rouvrent lundi

La Belgique, la France, la Grèce rétablissent lundi matin la libre circulation avec tous les pays du continent. Athènes, dont l’économie repose en grande partie sur le tourisme, va même plus loin et invite les voyageurs de plusieurs régions hors UE — comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, la Chine.

Vers l’Allemagne et l’Autriche, les contrôles à l’arrivée par la route, le rail ou les airs seront levés lundi à minuit.

Parmi les pays à rouvrir leur frontière, ou l’ayant déjà fait, nombre d’entre eux (Hongrie, Bulgarie, Autriche, République tchèque, Slovaquie, Lettonie...) maintiennent cependant des restrictions pour les voyageurs en provenance des destinations européennes où le taux d’infection est encore jugé trop élevé.

La Norvège va ouvrir lundi ses frontières à tous les pays nordiques en imposant des conditions qui excluent à ce stade la quasi-totalité de la Suède, où l’épidémie de coronavirus reste vive.

Chaque pays a composé sa liste, plus ou moins longue, de zones à risque. La Suède et la Grande-Bretagne y figurent invariablement. S’y ajoutent souvent l’Espagne et le Portugal. Parfois les Pays-Bas, la Belgique, la France. Les listes sont révisées régulièrement.

Soit les voyages depuis ou vers ces destinations sont proscrits, soit un test de dépistage négatif à la Covid-19 ou un isolement de 14 jours sont requis.

La France prévient qu’elle appliquera « la réciprocité » aux pays imposant des restrictions à ses ressortissants.

Ils sont encore frileux

La Roumanie ne rouvrira pas ses frontières lundi pour les non-nationaux et ne donne aucune date précise.

Initialement fixée au 1er juillet, la date de réouverture de l’Espagne aux touristes a finalement été avancée au 21 juin, sauf à la frontière terrestre avec le Portugal où les contrôles se poursuivront jusqu’au 1er juillet.

Par « réciprocité », la France a prévu de poursuivre dans l’immédiat ses contrôles à la frontière avec l’Espagne.

Dans le cadre d’un projet pilote, les Baléares vont toutefois accueillir près de 11 000 Allemands à partir du 15 juin.

La Norvège ne rouvrira lundi ses frontières qu’aux autres pays nordiques, à l’exception de la Suède. Le Danemark est tout aussi sélectif, en limitant à ce stade son accueil aux personnes venant d’Allemagne, de Norvège ou d’Islande.