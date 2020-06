L’irréalité

C’est un sentiment lancinant qui ne me quitte pas. Je suis sûr de ne pas être le seul à le ressentir à mesure qu’arrivent les beaux jours et que l’on recommence à sortir.

Après trois mois à se confiner, à s’encabaner, à se priver de nos familles et de nos amis, j’ai l’impression de me réveiller d’un mauvais rêve, comme si la crise sanitaire n’était jamais arrivée, comme si je ne réalisais plus ce qui s’est passé. Comme si ça appartenait à un passé lointain, un ailleurs ancien dont je ne suis plus certain.

Ça aurait pu être pire

Pourtant, elle est bien arrivée, la crise. Parlez-en aux gens qui vivent ou qui travaillent dans un CHSLD. Parlez-en à ceux qui ont perdu leur emploi ou qui attendent pour recommencer. Plus de 5000 morts et 13,7 % de chômage, ce n’est pas rien.

Mais, de chez moi, dans mon confinement privilégié, je n’ai rien vu ou rien vécu de ça. Personne parmi mes proches n’a été malade. Je n’ai pas eu à craindre un autre ennui de santé que je n’aurais pu faire soigner dans des hôpitaux débordés.

À la fin, les conséquences du confinement pour moi auront été d’améliorer considérablement mes habiletés culinaires et potagères, en plus d’apprendre à me faire les cheveux moi-même. Ça aurait pu être pire : ça l’a été pour beaucoup de monde.

Je me demande quand même si ce sentiment d’irréalité face à tout ça s’explique par le fait que je n’ai pas assez souffert de cette crise pour m’en ressentir ou si, au contraire, mon cerveau me protège des microtraumatismes que ça m’a laissés.

Deuxième vague

J’y repensais encore cette semaine, en me grondant intérieurement parce que je perds déjà l’habitude de me laver les mains quinze fois par jour. Cette pandémie s’éloigne peut-être trop vite ou n’a peut-être pas frappé assez fort pour qu’elle nous change vraiment dans le bon sens.

C’est une bénédiction, mais ça pourrait nous rattraper, si la deuxième vague est plus mauvaise et qu’on a baissé la garde. Il ne faut pas oublier de ne pas oublier.