Mésaventures en couverture

Habitués de voyager beaucoup pour le travail, mais actuellement en confinement depuis trois mois, nos reporters vous racontent leurs nombreuses anecdotes qui relèvent parfois plus de la péripétie. Vous verrez que la vie sur la route n’est pas toujours de tout repos. Cela dit, nous ne changerions de métier pour rien au monde. Amusez-vous en prenant compte de nos malchances. Cette semaine, il est question de problèmes de déplacement.

Y a-t-il un pilote dans l’avion ?

Dave Lévesque , Journal de Montréal

Au cours de l’été 2014, l’Impact va disputer un match contre le Real Salt Lake. Comme il n’y a pas de vol direct entre Montréal et Salt Lake City, l’équipe opte pour un vol nolisé, ce qui est très rare dans la MLS, encore plus à cette époque. On m’invite à monter à bord de l’avion, ce qui est aussi rare puisque quand l’équipe prend un vol nolisé, je prends généralement un vol commercial.

L’équipe retient les services d’un transporteur avec lequel elle n’a encore jamais fait affaire et s’en fait passer une petite vite quand c’est un jet régional qui arrive à l’aéroport de Montréal.

Déjà, tout le monde est coincé dans ce petit avion, il faut en plus faire un arrêt à mi-chemin puisque l’appareil n’a pas l’autonomie en carburant nécessaire pour faire le vol de façon ininterrompue.

L’aller se passe bien malgré l’arrêt qui fait perdre près d’une heure. C’est au retour que ça se corse.

L’équipe reprend l’avion après le match et fait un vol de nuit. On doit faire un arrêt à Omaha, dans le Nebraska, pour faire le plein de kérosène. Cependant, la région est frappée par un orage violent avec éclairs, pluie abondante et des vents à écorner les bœufs, et Dieu sait qu’il y en a en masse là-bas.

En descente, le petit jet commence à tanguer drôlement et tout le monde se réveille parce qu’on se croirait dans un manège à La Ronde. Plus on descend, plus l’avion a l’air d’être en papier. Il règne un silence assourdissant dans l’avion.

On est sur le point de toucher la piste d’atterrissage et l’avion danse de gauche à droite comme un balancier, donnant l’impression que l’une des ailes va frapper le sol avant les pneus. La tension est à couper au couteau.

Le pilote réussit finalement son atterrissage et tout le monde sort pour une pause d’une trentaine de minutes pendant le ravitaillement.

Selon un membre du personnel de l’équipe, le pilote lui a avoué avoir eu peur de rater son coup. Pas rassurant.

Le reste du vol s’est déroulé dans le calme, la tempête ayant passé au moment de décoller.

Prisonnier pendant 10 heures

Jonathan Bernier , Journal de Montréal

Le 8 février 2013, une violente tempête de neige s’abat sur la région de Toronto. Le Canadien, qui jouait la veille à Buffalo, est déjà rentré à Montréal. Comme le font la plupart des journalistes en raison de la commodité des vols entre la Ville Reine et l’aéroport Montréal-Trudeau, j’avais franchi la distance reliant Buffalo et Toronto en voiture après la rencontre.

Le vol étant prévu pour 10 h, nous prenons place à bord de l’appareil à 9 h. Au nombre des autres passagers se trouvent Jean-Philippe Bertrand, de TVA Sports et son caméraman, Kevin Crane. Évidemment, en raison de la météo, nous sommes au fait que certains vols ont été annulés ou retardés. Toutefois, puisque nous nous dirigeons vers la piste de décollage et que nous pouvons apercevoir, par les hublots, des avions s’élancer vers le ciel, nous avons bon espoir de partir à temps.

Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Pendant 10 heures, nous demeurerons prisonniers à l’intérieur de l’avion, sur le tarmac. À plusieurs occasions, le commandant précisera qu’il est impossible de rebrousser chemin vers l’aéroport, sous prétexte que toutes les barrières sont occupées. Pendant 10 heures, nous serons nourris presque exclusivement aux bretzels et à l’eau. À un certain moment, devant la réserve de bretzels épuisée, une passagère proposera à l’équipage de partager les deux gros sacs de M&M qu’elle a achetés pour ses enfants. Rationnés, nous aurons droit à trois M&M chacun.

À 19 h, le pilote finit enfin par ramener l’appareil à la barrière. Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Puisque la majorité des vols ont été annulés au cours de la journée, aucune chambre d’hôtel n’est disponible à proximité de l’aéroport. Il faudra rebrousser chemin jusqu’au centre-ville de Toronto pour trouver un hébergement en attendant de repartir, le lendemain matin.

En guise de dédommagement, Air Canada m’offrira une compensation de 100 $ en bon d’achat pour un prochain vol. Une insulte.

Une nuit à tourner en rond

Stéphane Cadorette , Journal de Québec

Je me souviendrai longtemps du repêchage de la NFL en avril 2017, à Philadelphie. Pour l’événement, pour les partisans enflammés de la ville de l’amour fraternel, mais surtout, parce que je n’ai jamais autant tourné en rond avant d’atteindre ma destination.

Le repêchage débute toujours un jeudi soir et je me rends sur place deux jours plus tôt, car la veille, les principaux espoirs sont disponibles pour des entrevues.

Mon itinéraire prévoyait donc un départ de Québec avec escale à Montréal pour mettre le cap sur Philadelphie.

Des retards et autres pépins de vols deviennent pratiquement la norme lorsque l’on voyage souvent, mais cette fois-ci, j’allais vivre une première.

Au décollage de Montréal vers Philadelphie, on nous annonce que les vents sont forts à destination et qu’il faut s’attendre à une bonne turbulence. Près de l’arrivée, le pilote nous indique qu’il faudra tourner en rond en espérant que les choses se calment.

On tourne jusqu’à ce qu’enfin on semble en voie d’atterrir. Or, ce n’est pas à Philadelphie que les roues se posent en pleine nuit, mais à Pittsburgh !

L’équipage nous informe à peine de la situation. Il était impossible de se poser à Philadelphie. Mais une fois à Pittsburgh, on va reprendre les airs... pour Montréal !

Au retour au pays, il faut donc repasser la douane canadienne, puis trouver un autre vol vers Philadelphie le plus tôt possible le lendemain matin puisque les entrevues avec les espoirs de la NFL sont prévues à 9 h 30.

Avec un vol à 6 h, je repasse donc la douane américaine, reprends place dans l’avion, ferme l’œil un brin, atterrit, récupère ma valise, saute dans un taxi, m’enregistre à l’hôtel, prends une douche rapide, ressaute dans un taxi et arrive pile-poil aux disponibilités médias.

Ce que ces chers espoirs de la NFL ont raconté ce matin-là ? Complètement oublié ! Me souviens juste des ronds dans le ciel, des ronds dans l’aéroport, puis d’être tombé carré dans le lit en soirée.

Une aventure à Terre-Neuve

Roby St-Gelais , Journal de Québec

« La vie moderne autorise les voyages, mais ne procure pas d’aventures. » Cette citation de l’aviateur français Jean Mermoz me fait sursauter quand je repense à un projet de couverture à St. John’s sur l’île de Terre-Neuve, à la fin de mars en 2017.

À l’époque, le club-école du Canadien, les IceCaps, y élisait domicile, et la situation familiale de Charles Hudon était plutôt unique puisque sa conjointe faisait la navette entre Montréal et Terre-Neuve avec leur petite fille d’à peine 1 an et demi. Arrivé le mercredi, je devais prendre l’avion le samedi en direction de Sioux Falls, au Dakota du Sud, pour découvrir la Professional Bull Riders (PBR), le circuit de monteurs de taureaux, en vue de son passage à Québec en juin.

Ce n’est jamais arrivé. Une puissante tempête a annulé mon séjour aux États-Unis, tout comme elle a repoussé mon retour à Québec jusqu’au lundi soir suivant ! Je suis donc resté pratiquement trois journées complètes de plus à l’hôtel pendant qu’un cocktail météo de vents, pluie et neige déferlait sur la capitale terre-neuvienne, mes vols étant remis un total de cinq fois ! J’ai heureusement pu assister à un deuxième match des IceCaps tout en préparant un reportage spécial pour la section voyages du Journal. Je ne suis pas près d’oublier cette seule visite dans ce coin de pays.

Big Bear Lake, la jolie

Mathieu Boulay , Journal de Montréal

La boxe m’a permis de découvrir de grandes villes comme New York et Las Vegas, mais aussi des coins méconnus de l’Amérique.

Je remonte à février 2015. Jean Pascal doit affronter Sergey Kovalev à Montréal en mars. À ce moment-là, Kovalev est le boxeur le plus craint des mi-lourds.

Pour mettre toutes les chances de son côté, Pascal avait décidé de tenir son camp à Big Bear Lake, en Californie. Je n’avais jamais entendu parler de ce village de 5500 âmes situé dans les montagnes.

Je me rends donc à l’aéroport pour prendre mon vol vers Los Angeles. Merde ! J’oublie mon passeport à la maison. Mon beau-père, serviable au possible, vient me le porter avec le sourire.

Mon itinéraire de départ est alors chamboulé. Mon périple Montréal-Los Angeles-Palm Springs se transforme en Montréal-Toronto-Los Angeles-Palm Springs.

Arrivé à Palm Springs, je dis à la dame du service de location de voiture que je m’en vais à Big Bear Lake. Elle me regarde avec un drôle d’air et me dit : « Êtes-vous sûr d’aller là ? Et êtes-vous sûr de ne pas vouloir un VUS pour vous y rendre ? »

Je réponds par l’affirmative à ses deux questions, mais elles ont semé un doute dans mon esprit.

Je saute dans mon véhicule et à 30 minutes de ma destination finale, le GPS me dit de ralentir. Je me demande pourquoi.

J’ai compris assez vite. J’ai droit à une succession de courbes très serrées où tu ne peux pas dépasser 10 km/h. Tout cela dans la noirceur la plus totale.

Enfin arrivé à Big Bear Lake, plus de deux heures plus tard, il neige.

J’ai finalement déposé mes valises à 22 h. Dix-sept heures de déplacement. Je suis exténué, mais Pascal, Marc Ramsay et les autres membres de l’équipe m’attendaient pour 6 h du matin.

Moins de 48 heures plus tard, j’ai refait le même périple en sens inverse. C’est à ce moment que j’ai compris le vrai sens de l’expression : « Les voyages forment la jeunesse ».

Le Blizzard de Winnipeg

Jean-François Chaumont , Journal de Montréal

« À Winnipeg, les nuits sont longues » comme le chantait Pierre Lalonde. Le 11 janvier 2017, le Canadien triomphe des Jets 7 à 4 dans ce qu’on appelait à cette époque le Centre MTS. C’était pour l’aspect hockey.

La véritable aventure survient le lendemain matin. En théorie, je dois sauter dans un avion à 6 h 30 pour atterrir à 8 h 16 à Minneapolis. À cette heure, je crois arriver bien à l’avance pour l’entraînement du Wild, prévu à 10 h 30. À mon réveil ce matin-là à Winnipeg, j’ai un sérieux doute.

En plus d’un froid glacial de -30 °C, il y a un vent infernal et de la poudrerie. Dans le taxi, vers 4 h 30 du matin, on parle d’un blizzard. Ce n’est jamais bon signe quand tu dois prendre l’avion.

Nous montons dans l’avion vers 6 h. Nous sommes sur le point de décoller. Mais nous restons finalement au milieu de la piste sans partir. Après une bonne heure à patienter, nous revenons à l’intérieur de l’aéroport. Vers midi, il y a une deuxième tentative de décollage, mais les freins sont gelés. On entend les mécaniciens qui frappent avec une masse pour retirer la glace.

Pour la deuxième fois, nous ne décollons pas, mais nous restons à l’intérieur de l’avion jusqu’à 17 h, quand nous recevons le feu vert pour partir vers Minneapolis. Nous arriverons donc à 18 h 30 et le match entre le CH et le Wild a lieu le soir même à 19 h.

L’avion touche le sol vers 18 h 30. Je n’ai qu’un objectif en tête : sortir rapidement avec ma petite valise et prendre le premier taxi. Je trouve rapidement un taxi. Il reste environ 20 minutes de route pour nous rendre au XCEL Energy Center de St. Paul. Mais ce n’était pas mon jour de chance, la transmission du taxi saute dans une rue tranquille de St. Paul.

Le chauffeur m’interdit de sortir en disant qu’il réparera sa voiture. Après un argumentaire musclé avec le conducteur, je finis par payer la course et je sors. Je croise un autre taxi et j’arrive finalement à l’aréna à la fin de la première période. Le CH subit une dégelée de 7 à 1 contre le Wild. Mais ce n’est pas ce match que je me rappelle aujourd’hui.