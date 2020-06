Quoi regarder à la télé lundi?

MONTRÉAL | Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 15 juin:

Jess Stone : En l’absence de preuves

Le shérif Jesse Stone (Tom Selleck) coule des jours paisibles dans la petite ville de Paradise, en essayant d’oublier ses vieux démons. Cette tranquillité va être troublée par une série de meurtres qui survient dans la région. Suite au viol d’une lycéenne, Jess Stone est déterminé à mener l’enquête et à retrouver l’assassin. Lundi, 14 h 30, V.

Les films perdus de la Seconde Guerre mondiale

Premier épisode de cette série qui montre les dessous de la Seconde Guerre mondiale grâce à des images rares et en couleurs. Elle suit douze Américains qui ont décidé de s’enrôler et de prendre part au conflit afin de faire tomber Hitler et le régime nazi. Lundi, 14 h 30, Planete+.

Bloopers TVA

Tous les animateurs et chroniqueurs peuvent voir leur langue fourcher, se tromper complètement dans leurs propos, ou être pris d’un fou rire légendaire. Coupés au montage, ces moments de folie, uniques et inédits ressurgissent dans cette émission spéciale, présentée par Anouk Meunier. Au programme de ce numéro: des fous rires indomptables, des imprévus plus que surprenants, et un duo impliquant un animateur et un oiseau. Lundi, 18 h 59, TVA.

La farce cachée des raviolis

En France, les produits italiens ont la cote, et avec près de 60 000 tonnes vendues, les raviolis apparaissent comme les produits vedettes. Mais pour s’imposer sur ce marché convoité, certains industriels n’hésitent pas à y mettre n’importe quoi dedans. Ce documentaire décortique le marché de ces pâtes farcies. Lundi, 19 h, TV5.

Gala ComediHa!

Photo Annie T. Roussel

Pour son premier gala ComediHa!, Pierre Hébert a réussi à présenter une soirée rythmée et très drôle. Sans temps morts, il reçoit notamment Sam Breton, le Denis Barbu (Sébastien Dubé), l’excellente Christine Morency, Étienne Dano ou encore Phil Roy pour un numéro percutant sur son anxiété. Lundi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

Corée du Nord : portraits de dictateurs

Ce second épisode, intitulé Tel père, tel fils, suit le déclin de Kim Il Sung et l'ascension de son fils, Kim Jong Il. Ce dernier est pourtant un successeur improbable. Mais il a mis à profit son goût pour la réalisation et la propagande pour obtenir l'aval de son père, et le pouvoir. Sa passion pour les films de James Bond va même influencer son comportement une fois à la tête de l’État. Lundi, 20 h, Télé-Québec.

Le bébé de Rosemary

Guy Woodhouse (John Cassavetes) et sa femme Rosemary (Mia Farrow), enceinte, s'installent dans un immeuble new-yorkais délabré, considéré par certains comme une demeure maléfique. Leurs étranges voisins, Minnie (Ruth Gordon) et Roman (Sidney Blackmer), vont rapidement s’imposer dans leur quotidien, ce qui inquiète Rosemary. Lundi, 22 h 35, Cinépop.