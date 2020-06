TVA retient Sans rancune

L’incertitude subsistant par rapport aux tournages des séries de fiction, TVA continue de faire le plein d’émissions de variétés.

Après avoir annoncé l’arrivée de Bijoux de famille (avec Charles Lafortune) et The Recording Studio (avec Marc Dupré) pour l’automne, la chaîne révèle qu’elle a commandé une saison de Sans rancune pour l’hiver. Créé et produit par Attraction Images en collaboration avec Québecor Contenu, ce nouveau rendez-vous s’attaquera – avec humour – aux « stéréotypes qui composent la société québécoise ».

Autodérision

Chaque semaine, un groupe de personnes (coiffeuses, milléniaux, fans du Canadien, nouveaux parents, propriétaires de chiens) – idéalement dotées d’un bon sens de l’autodérision – fouleront le plateau et verront leurs imperfections disséquées à travers les idées préconçues qu’on se fait d’elles. Par l’entremise d’un communiqué, Denis Dubois, vice-président, Contenus originaux, chez Québecor Contenu, parle d’une émission drôle et rassembleuse.

L’identité de l’animateur de Sans rancune n’a pas encore été dévoilée. Ni celle des deux complices qui l’épauleront.