Beauce: un adolescent de 14 ans meurt dans un accident de travail

Un adolescent de 14 ans a perdu la vie tôt lundi matin, alors qu’il a été victime d’un accident de travail.



Le triste événement s’est produit vers 8h30, dans un atelier de conception et fabrication d’équipements industriels de la 7e Rue Ouest, à Saint-Martin, en Beauce.



«Le conducteur d’un chariot élévateur s’est retrouvé coincé sous celui-ci, suite à son renversement», explique Louis-Philippe Bibeau, porte-parole à la Sureté du Québec.



La victime a subi de graves blessures et a malheureusement succombé à celles-ci.



L’accident s’est produit dans la cour extérieure de l’entreprise où travaillait le jeune homme.



Des enquêteurs sont sur place.



Plus de détails à venir...