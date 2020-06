Coupe de cheveux: signe d’un retour à la vie normale

La journée du 15 juin était encerclée sur le calendrier des clients et coiffeurs du Grand Montréal, qui voyaient la réouverture des salons de coiffure comme une sorte de retour à la vie normale.

«Je suis content, content, content», a réagi Luc Bond, lundi, lors de son entretien capillaire chez Coiffure Ahuntsic, fait par le propriétaire de la place, Ashraf Attalla.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Le coiffeur partageait l'état d'esprit de la clientèle. Il avait commencé sa journée de travail à 8 h et comptait la terminer à 21 h. Cette longue plage horaire lui permettait de rattraper quelque peu les trois mois d’inactivité, malgré le fait que les rendez-vous devaient être espacés pour respecter les contraintes sanitaires.

Cette période sans clients a causé au coiffeur des torts financiers et psychologiques. «Le plaisir pour moi, c’est les contacts. J’aime beaucoup le monde. C’est mon plaisir aujourd’hui de voir les gens qui passent et de voir mes voisins. C’est un bon sentiment», disait-il quelques heures après ses débuts.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Le manque à gagner causé par la période d'arrêt n’empêchait pas le coiffeur d’être clément avec ses clients. L'un d'entre eux n’avait pas nécessairement les moyens de payer au moment de son rendez-vous et malgré la pandémie, son coiffeur continuera de lui offrir un service. «L’important pour moi, ce n’est pas l’argent. C’est la personne», confie-t-il.

Au salon de coiffure Fox sur la rue Laurier, Jacinthe Deslauriers voyait son rendez-vous avec sa coiffeuse Vickie Pellerin comme un signe de retour à la normale. «C’est extrêmement soulageant», a-t-elle dit.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

«D’habitude, c’est banal d’aller chez le coiffeur. On n’y pense pas. C’est quelque chose d’agréable. On n’écrit pas à sa mère normalement pour lui dire qu’on s’est fait couper les cheveux. Mais, vu les circonstances, je trouve que ça fait partie des gestes du quotidien dont on a été privés et qui sont extrêmement agréables à retrouver», enchaîne-t-elle.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Forte de 18 ans dans le domaine, sa coiffeuse vivait une journée hors de l'ordinaire. Distanciation des rendez-vous, port du masque, changement de sarrau entre chaque client; elle n’avait jamais vécu une telle journée. Même ses premiers coups de ciseaux n’étaient pas aussi fluides, a confié celle qui effectue ce mouvement à multiples reprises dans une semaine. «Ça se reprend très, très vite», a-t-elle ajouté en souriant sous son masque.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Cette période d’arrêt a permis aux citoyens d’apprécier de plus en plus le service de coiffure, selon elle. «C’est une chose comme plusieurs autres qui font partie du quotidien et [les gens] prennent ça pour acquis. Pour le moment, J’ai une belle vibe d’amour. C’est comme si leur regard face à mon travail avait changé un peu», a avancé Mme Pellerin.