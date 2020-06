De bonnes nouvelles toujours attendues

Toujours oubliées dans le grand plan du déconfinement sportif, des écoles de hockey de la province entendent à travers les branches que les bonnes nouvelles pourraient enfin venir très prochainement. D’autres continuent de craindre que les arénas restent fermés à clé et invitent le gouvernement à être plus vite sur ses patins dans le dossier.

Certaines rumeurs circulent à l’effet que les écoles de hockey, qui attendent patiemment depuis plusieurs semaines d’annoncer une date de réouverture, pourraient voir leur souhait exaucé dès cette semaine, possiblement jeudi.

Julie Robitaille, qui dirige l’école de Power Skating portant son nom, émet néanmoins quelques réserves.

« On entend tous des bruits, mais pas plus tard que jeudi dernier, j’ai discuté avec l’attachée de presse de la ministre (Isabelle) Charest et on m’a dit que contrairement à ce qui circule, il faudra se montrer encore patient », a-t-elle noté.

« On a le goût de dire gentiment au gouvernement qu’il va falloir qu’il soit plus vite sur ses patins. Il faut se rappeler que notre sport national au Québec, c’est le hockey. Je n’ai rien contre la pétanque, mais ici, c’est le hockey qui fait vibrer les jeunes et qui génère beaucoup d’argent », a ajouté l’entraîneuse qui en est à sa 29e année d’expérience.

Les mains liées

Dernièrement, plusieurs écoles se sont mobilisées pour se faire entendre et le message est bien passé. Toutefois, pas suffisamment pour faire bouger les choses.

« Ce qu’on m’a dit, c’est que tout a été fait, dit, lu et entendu. Maintenant, la seule chose qu’on puisse faire, c’est attendre, semble-t-il », a soupiré Julie Robitaille, dont l’école prodigue ses enseignements aussi bien à la jeunesse qu’aux professionnels.

Devant ce cul-de-sac temporaire, celle-ci tente de garder son calme et de respecter la mince ligne entre le sang-froid et la colère.

« Si ce n’était que de moi, tout serait déjà recommencé, mais ce n’est pas Julie Robitaille qui peut dire quoi penser et quoi faire au gouvernement. Sauf que si ça continue de même, tout va foutre le camp.

« Je ne suis pas là pour faire du chialage, mais c’est difficile de ne pas se comparer à d’autres sports et de se demander en quoi une école de hockey c’est plus dangereux. Il y en a beaucoup dans notre industrie qui vivent sur les revenus estivaux et qui mangent leurs bas. Même les écoles qui marchent 12 mois par année, les gros mois, c’est l’été. On s’en vient pas mal sur le respirateur artificiel », a-t-elle déploré.

Des parents impatients

De son côté, Jonny Murray, juge de lignes dans la LNH et propriétaire de l’école Extreme Power Skating, entend aussi à gauche et à droite les rumeurs de réouverture imminente, mais ne peut s’y fier pour garantir quoi que ce soit aux parents de jeunes qui perdent patience.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

« Je passe des heures et des heures au téléphone à discuter avec des parents inquiets qui essaient de planifier. Je les comprends, mais on capote tous autant qu’eux autres », a mentionné celui qui a cru bon d’ajouter des camps à la fin août pour tenter de compenser les pertes qui semblent inévitables d’ici la fin de juin.