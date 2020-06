Écrasement d’avion de Saint-Fulgence : l’identité du pilote a été rendue publique

L’identité du pilote qui a péri dans l’écrasement d'avion à Saint-Fulgence, au Saguenay, dimanche, a été rendue publique lundi. Il s’agit de Jacques Gobeil, un homme de 72 ans, originaire de Chicoutimi.

M. Gobeil était seul à bord du petit avion de marque Pelican au moment de l’écrasement en matinée.

Son appareil en difficulté a été aperçu dans le ciel par des témoins quelques minutes avant de s’écraser.

«Au début nous entendions un bruit étrange, nous pensions qu’il s’agissait de quelqu’un qui tentait des manœuvres pour s’amuser, mais lorsque nous avons vu l’appareil faire des 360 et s’écraser au sol, nous étions sous le choc, mon premier réflexe a été d’appeler les secours», a mentionné à TVA Nouvelles, Nicolas Loiselle.

Un premier appel d’urgence a été fait peu avant 11 h 30, faisant état d’un appareil qui semblait éprouver des difficultés.

À peine quelques minutes plus tard, la carcasse de l’avion a été localisée près du chemin de la Rivière, en pleine forêt, à quelques kilomètres de l’aérodrome de Saint-Honoré.

«Drôle de son»

Daniel Caron, qui habite à moins d’un kilomètre d’où l’avion s’est écrasé, travaillait à l’extérieur avec sa conjointe quand il a entendu un «drôle de son» dans les airs.

«On a regardé en l’air tous les deux. On se disait que le pilote s’amusait à faire piquer le nez de l’avion vers le sol, comme on voit souvent», a raconté M. Caron.

Sauf que le nez de l’avion ne s’est pas relevé. «Je n’ai pas vu la fin de la chute à cause des arbres, mais on a entendu ‘’boom’’. Le boisé est à environ 600 mètres, donc je me suis rendu pour voir. Il n’y avait plus rien à faire. [...] Il y avait un morceau d’aile, une roue. Sinon, c’est un mélange de tôle», a-t-il déploré.

Tôt lundi matin, une équipe du Bureau de la sécurité des transports du Canada était sur place pour mener une enquête sur cet événement.