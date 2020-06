Errer dans Granby

Comme je suis un grand amateur de restaurants, le plaisir a été divin lorsque j'ai enfin pu prendre place à une table dans une salle à manger de Granby, lundi, après m'être buté à plusieurs portes closes.

Arrivé en ville à 11h30, j’avais comme plan initial de me rassasier à la bien connue cantine Ben la bedaine... avant de constater que la salle à manger était toujours fermée, même si le service à l'auto et les commandes pour emporter fonctionnaient à fond la caisse.

Après ce premier échec, j'ai décidé de me tourner vers La Casa du Spaghetti, directement de l’autre côté de la rue, mais je me suis retrouvé encore devant deux portes verrouillées.

Zut.

Comme on dit, jamais deux sans trois: j'ai décidé de me rabattre au buffet chinois Maison Wong, mais la salle à manger n’était pas encore ouverte là non plus.

GUILLAUME CYR/24 HEURES/AGENCE QMI

La gérante du restaurant, Gamie Kam, m'a partagé un constat que je commençais à faire en me promenant dans la municipalité.

«Ç’a été très difficile pour plusieurs restaurants. On espère que les clients vont revenir. On va devoir apporter les assiettes avec les choix du buffet directement aux clients», m'a dit celle qui ouvrira sa salle à manger jeudi.

Oasis

Jamais trois sans quatre? Bien sûr que non.

J'ai finalement trouvé une table à l’EggsOasis, une chaîne avec quelques restaurants au Canada.

La majorité des clients décidaient de s’installer sur la terrasse, la belle température influençant probablement leur décision.

GUILLAUME CYR/24 HEURES/AGENCE QMI

À l’entrée, on nous demandait de nous désinfecter les mains, et le personnel, muni de visières, désinfectait chaque table et les toilettes régulièrement.

J’ai pris le temps de discuter avec la bienveillante serveuse, Maryse Gagné, qui avait bien hâte de revenir au restaurant, n’étant plus capable de se tourner les pouces à la maison. Ella a reçu plusieurs clients en début de journée.

GUILLAUME CYR/24 HEURES/AGENCE QMI

Celle-ci m’a fait comprendre pourquoi je m’ennuyais autant des salles à manger. «On a tous besoin de sortir de notre mur pour manger ailleurs, trouver ou retrouver un nouvel environnement.»

Restaurant: EggsOasis

Ville: Granby

Heure du repas: 12h30

Repas: Pizza avec de la sauce spaghetti et frites