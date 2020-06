Estrie: les jeunes plus touchés et les personnes âgées plus malades

Si la plupart des cas de COVID-19 ont été recensés chez les 18-49 ans en Estrie, c’est clairement chez les personnes âgées que le virus a été le plus dangereux.

Chez les 70 ans et plus qui ont attrapé la maladie, la moitié d'entre eux ont dû être hospitalisés, apprend-on d’une étude de la direction régionale de la santé publique dévoilée lundi.

Cette vaste étude a été menée auprès des 872 cas de COVID-19 déclarés en Estrie entre le 11 mars et le 5 mai. Plusieurs éléments intéressants ressortent.

Par exemple, 26% des cas ont attrapé le virus par un membre de leur famille, 19% au travail (excluant le réseau de la santé), 15% en voyage et 14% en milieu de soins (employés et patients).

Les principaux symptômes sont connus depuis un temps: toux, perte d'odorat et de goût, fièvre, difficultés respiratoires. Mais les chercheurs de l’Estrie en ont ciblé 13 au total, comme les maux de tête et les douleurs musculaires. En moyenne, une personne infectée présentait six symptômes, selon les données de la direction régionale de santé publique.