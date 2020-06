Groupe d’action: une députée et maman d’enfants métissés contre le racisme

Marquée à vie par le racisme dont ses deux enfants viéto-québécois ont été victimes, la députée de Lobtinière-Frontenac, Isabelle Lecours, puisera dans son expérience personnelle pour contribuer aux travaux du groupe d’action créé par le premier ministre.

Comme six autres de ses collègues de l’aile parlementaire gouvernementale, Mme Lecours n’a pas tardé à lever la main lorsqu’elle a eu su qu’un comité chargé d’émettre des recommandations contre le racisme serait mis sur pied.

Maman de deux enfants métissés dont le père est d’origine vietnamienne, la députée de Lotbinière-Frontenac s’exprimera en connaissance de cause.

Mme Lecours se souvient entre autres de toutes les fois où ses enfants, aujourd’hui âgés dans la vingtaine, se sont fait traiter de «petits chinois». Ou qu’on leur a crié «retourne dans ton pays». «Alors qu’on sait que mes enfants sont nés ici», a rappelé la députée.

Les enfants n’étaient pas les seuls à faire du mal. Un jour, en allant chercher sa fille Mi Hien Héloïse et son fils Chi Manh Mathieu à l’école, c’est un enseignant qui a interpellé Mme Lecours.

«Il m’a dit: "tiens, tu es allée t’acheter des petits chinois?"», a raconté la députée, qui s’était alors plainte de ce commentaire qu’elle juge toujours aussi «inacceptable».

Et c’est sans compter toutes les fois où des enseignants ont massacré la partie vietnamienne de leurs prénoms.

Selon Mme Lecours, c’est notamment en misant sur l’éducation et la sensibilisation qu'on doit lutter contre le racisme, qui à son avis, s’explique surtout par « l’ignorance ».

«Moi je voudrais qu’on ait un Québec plus juste et plus égalitaire, que les gens ne se sentent pas différent des autres, et qu’il y ait l’égalité en matière d’emploi», souhaite la députée.