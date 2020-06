Islanders contre Panthers : un choc stratégique

Lorsque les Panthers de la Floride et les Islanders de la Floride s’affronteront lors de la ronde qualificative de la Ligue nationale de hockey (LNH), les partisans auront droit à un duel entre l’une des meilleures équipes offensives et l’un des clubs les plus efficaces en défense.

Menés par le Québécois Jonathan Huberdeau, les Panthers ont en effet marqué 231 buts cette saison, soit le septième meilleur rendement du circuit. Les Islanders ont quant à eux terminé sixièmes avec seulement 193 buts alloués.

Les deux clubs seront d’ailleurs bien préparés, avec Barry Trotz à la tête des Islanders et Joel Quenneville derrière le banc des Panthers. Les deux hommes revendiquent ensemble quatre conquêtes de la coupe Stanley.

«Il n’y aura pas de secret. Les Islanders sont très bien dirigés et très bien préparés, a dit le Québécois Dave Tallon, directeur général des Panthers, au quotidien "Newsday" récemment. Ils sont à fond lors de chaque présence. Ils sont disciplinés, alors on ne peut se frustrer sur la glace. Il faut simplement être patient, compétitionner et éviter les mauvaises séquences.»

Une tendance renversée

Historiquement, les Panthers ont connu beaucoup de succès contre les Islanders. Dans les faits, c’est la deuxième équipe au sein du circuit contre laquelle ils ont maintenu le meilleur taux de points à vie (,593). Seuls les Predators de Nashville (,594) ont connu plus de difficultés contre la formation floridienne.

Toutefois, la tendance a considérablement changé depuis plus d’un an. En effet, les Islanders ont remporté les trois duels entre les deux équipes en 2019-2020. La dernière victoire des Panthers contre leurs rivaux new-yorkais remonte au 10 octobre 2018, lorsqu’ils l’avaient emporté 4 à 2.

La seule série éliminatoire entre les deux clubs a de plus été à l’avantage des Islanders, qui avaient triomphé en six parties lors du premier tour en 2016. Les Panthers demeurent par ailleurs en quête d’une première série gagnée depuis qu’ils se sont rendus en finale de la coupe Stanley, en 1996.

Finalement, les deux équipes tenteront de prouver leur valeur après avoir terminé la saison régulière en queue de poisson. Les Panthers, eux, voudront montrer qu’ils ont leur place en séries, puisque leur position au classement au moment de l’interruption des activités de la LNH en raison de la pandémie de COVID-19 n’était pas suffisante pour participer aux éliminatoires.