Je reste chez nous

Coup de cœur

Shkabedabedweebeshoobop de QW4RTZ

Le sympathique quatuor a cappella QW4RTZ a lancé son deuxième album vendredi. L’album comprend 15 chansons de reprises 100% a cappella de chansons populaires, telles que Bohemian Rhapsody de Queen, Hallelujah de Leonard Cohen ou encore Girls Just Want To Have Fun de Cyndi Lauper. On y retrouve même un medley de chansons des Backstreet Boys. Une chose est sûre, les gars semblent avoir eu bien du plaisir à faire cet album et ça se ressent à l’écoute!

Sorti le 12 juin

Je reste

La dernière nuit

Cela fera bientôt sept ans qu’un train de pétrole brut déraillait à Lac-Mégantic, détruisant le centre-ville et tuant 47 personnes sur son passage. Dans un devoir de mémoire, Radio-Canada a lancé un reportage numérique sous forme de bande dessinée. Pascal Charest, Isabelle Hallé et l’ancienne mairesse Colette Roy Laroche y racontent cette nuit tragique.

Disponible au radio-canada.ca/megantic

Le Dernier Je t’aime

Daniel O. Brouilette nous livre ici son premier roman qui aborde la dignité d’une fin de vie. L’histoire se déroule dans les années 1960 dans une maison à la campagne d’un couple très amoureux. Rita est frappée par un mal qui risque de l’entraîner dans la mort. L’auteur raconte les derniers jours, dans la souffrance, de cette mère de sept enfants.

Sorti le 10 juin

Pleins feux sur l’art autochtone contemporain

Pour souligner la Journée nationale des peuples autochtones, qui aura lieu le 21 juin, le Musée des beaux-arts de Montréal a préparé une semaine de découvertes et de rencontres virtuelles pour permettre au public d’en apprendre plus sur l’art autochtone. Les activités commencent aujourd’hui et se poursuivront jusqu’à dimanche.

Rendez-vous sur facebook.com/mbamtl et sur instagram.com/mbamtl dès aujourd’hui