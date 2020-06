Le Fonds de solidarité FTQ prête 40 millions $ à Vision New Look

Le Fonds de solidarité FTQ mise de nouveau sur le Groupe Vision New Look en lui prêtant 40 millions $.

La facilité de crédit accordée au détaillant en services en soins visuels fait partie du plan du Fonds pour appuyer les entreprises québécoises pendant la pandémie de la COVID-19.

«New Look est en bonne position pour la reprise économique malgré les nombreux défis causés par des circonstances exceptionnelles. La facilité de crédit accordée par le Fonds offre à l'entreprise la marge de manœuvre nécessaire pour assurer sa croissance», a précisé Daniel Hinse, vice-président aux Investissements, Divertissement et biens de consommation du Fonds par communiqué.

Il s’agit du troisième investissement du Fonds dans l’entreprise qui exploite un réseau de 393 magasins principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff, Iris, et Edward Beiner (aux États-Unis), ainsi que des laboratoires. Le Fonds lui a déjà prêté 50 millions $ et détient 32 millions $ en action dans le capital de cette compagnie montréalaise.

«Cet investissement supplémentaire s'inscrit dans le cadre des arrangements financiers que nous avons pris au début de la crise pour assurer notre autonomie financière et notre capacité à reprendre la croissance externe le plus tôt possible», a expliqué le président et chef de la direction de Vision New Look Antoine Amiel.

Vision New Look a connu une forte croissance ces dernières années grâce à une série d’acquisitions, notamment en Ontario et aux États-Unis. Elle avait notamment avalé son concurrent Iris, grâce à l'aide du Fonds en 2017.