Le respect, ça se mérite!

Je m’inscris en faux contre le discours de celui qui, ce matin, dénonçait qu’un peu partout dans la province on affichait des phrases du genre « Tout le monde a droit au respect et aucune parole irrespectueuse ne sera tolérée dans ce service ». Lequel clamait en plus son droit de dire son fait à quiconque l’aurait mal servi. Selon ses dires : « Il était révolu le temps où les Québécois se laissaient manger la laine sur le dos. »

Moi, je lui aurais dit « L’éducation, ça ne s’apprend pas ». Au Québec, la majorité des gens s’éduquent par la télévision. Et c’est triste à dire, mais le mode de communication privilégié dans les séries québécoises, c’est l’invective et l’engueulade, car la parole blessante et tonitruante est un « effet spécial » qui coûte pas cher.

Quand on n’a jamais appris à raisonner, et que notre envie de défoulement est incoercible, on sort la plus grosse bêtise qui nous vient à l’esprit, puisque c’est le modèle dominant qui s’impose aux jeunes via les médias. Pour résumer : quand t’as pas de classe, pas de vocabulaire, et que t’es incapable de formuler un argument logique, ben tu gueules plus fort que les autres.

Anonyme

L’éducation, ça ne s’apprend pas tout seul. Ça s’acquiert quand les parents jouent bien leur rôle. Je trouve par contre que vous en mettez beaucoup sur le dos des séries télé, qui elles, ne font que reproduire la réalité, et souvent, bien en deçà de ce qu’elle est.