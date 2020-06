Les propriétaires des Devils investissent chez les Steelers

Les propriétaires des Devils du New Jersey et des 76ers de Philadelphie, Josh Harris et David Blitzer, ont acheté un peu moins de 5 % des parts des Steelers de Pittsburgh, dans la NFL, plus tôt cette année.

C’est ce que l’agence de presse Bloomberg a révélé, lundi. Aucun détail de cette transaction n’a été dévoilé, mais en se fiant à la valeur de l’équipe – 2,8 milliards $ – selon le classement publié par le magazine «Forbes» en septembre, 5 % des parts coûteraient 140 millions $.

Cet investissement ne devrait pas leur donner de droit de regard sur les opérations de l’équipe. C’est le petit-fils du fondateur Art Rooney, nommé Art Rooney II, qui détient le contrôle de l’équipe.

Harris et Blitzer semblent vouloir diversifier leurs avoirs sportifs cette année, puisque le magazine «Variety» rapportait la semaine dernière qu’ils étaient en pourparlers pour acheter les Mets de New York, qui évoluent dans les ligues majeures de baseball.

Les deux hommes d’affaires possèdent également le Crystal Palace FC, un club de soccer de la Premier League, en Angleterre.