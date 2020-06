Les tarifs de stationnement des hôpitaux réduits partout au Québec

Les tarifs de stationnement des hôpitaux et de divers établissements de santé partout au Québec seront réduits dès samedi, a annoncé la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann lundi.

Les usagers de ces stationnements, dont les tarifs parfois élevés ont souvent été dénoncés au cours des dernières années, pourront bénéficier d’une gratuité pour les deux premières heures d’utilisation.

Le tarif quotidien maximal s’établira entre 7 $ et 10 $ par jour selon les régions, indique le communiqué.

«Cette nouvelle tarification sera applicable dans toutes les installations publiques du réseau de la santé et des services sociaux, incluant les CLSC. Par ailleurs, les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) offriront un accès gratuit pour deux membres de la famille de chaque personne hébergée. Les stationnements qui sont actuellement gratuits pour tous les visiteurs le demeureront», précise-t-on.

Des tarifs spéciaux déjà en place pour les personnes qui doivent recevoir de la dialyse ou de la chimiothérapie dans certains établissements, seront étendus à l’ensemble du réseau de la santé.

«Aujourd’hui, nous concrétisons notre engagement électoral de réduire les tarifs de stationnement afin que les usagers puissent enfin bénéficier de tarifs plus abordables lorsqu’ils doivent recevoir des soins et des services de santé. Les écarts étaient importants d’une région à l’autre et il fallait rétablir cette situation. La tarification des stationnements ne devrait jamais être un frein pour recevoir des soins de santé. Nous savons que la population attendait cette nouvelle avec impatience, à juste titre, et notre gouvernement est fier de concrétiser cette promesse», fait savoir la ministre McCann.