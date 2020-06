Ma gang de malades, vous êtes donc où?

Monty Python censuré. Autant en emporte le vent retiré. J.K. Rowling conspuée. Martin Matte accusé.

Le sentez-vous le vent glacial qui souffle en ce moment et qui dicte ce qu’on peut ou ne peut pas dire ? « Raciste », « transphobe », « grossophobe » : les accusations fusent vite.

Mais, c’est bizarre, je n’entends pas les artistes hurler alors que la liberté d’expression est menacée.

L’HUMOUR BRITISH

John Cleese est un de mes comédiens/humoristes préférés. Avec les Monty Python, il pratiquait un humour grinçant, irrévérencieux. C’est pourquoi il a réagi si fortement quand un service de diffusion en ligne de la BBC a retiré de la circulation un épisode de la série Fawlty Towers datant de... 1975.

À cause du contexte de « Black Lives Matter », un épisode où un personnage (le Major) faisait des commentaires racistes a été carrément retiré.

Cleese, qui a créé et était l’une des vedettes de Fawlty Tower, a pété les plombs en entrevue avec un journal : « Le Major était un vieux fossile, une relique des décennies précédentes ! On n’appuyait pas ses propos, on les ridiculisait ! Si les gens ne peuvent pas voir ça, si les gens sont trop stupides pour voir ça, qu’est-ce que l’on peut faire ? »

Depuis, l’épisode en question a été remis en ligne, mais précédé d’une mise en garde.

Ça n’a pas empêché Cleese de s’en prendre à la BBC sur Twitter : « Plusieurs dirigeants de la BBC ne pensent qu’à sauver leur job. Si quelques personnes s’énervent, ils capitulent au lieu de se tenir debout comme ils l’auraient fait il y a 30 ou 40 ans ».

ET C’EST PAS FINI

Récemment, on a aussi appris que le film Autant en emporte le vent a été retiré de HBO parce qu’il véhicule des « stéréotypes sur les personnes racisées ». Comme les policiers n’ont pas bonne presse, la série Cops, sur Paramount Network, a été suspendue.

Ce qui me sidère, c’est que nos artistes québécois se taisent, alors que les exemples de censure, de « culture de l’annulation » (cancel culture), ou de révisionnisme historique sont si courants.

Comme l’écrivait sur Facebook le scripteur en humour René Brisebois : « Amis et collègues vous êtes bien silencieux. (...)»

« On est en train de mettre à l’index Monty Python, Absolutely Fabulous, Little Britain, JK Rowling, Gone with the Wind... etc. même Martin Matte y passe, et c’est le silence radio ? »

« C’est bien cute de se mobiliser contre le petit Jérémy, mais là on est 3 coches plus haut. (...) J’aimerais ça continuer à travailler dans l’irrévérence, le mauvais goût, le plaisir et la joie sans l’épée de Damoclès de cette bien-pensance infantilisante. On en 2020, pas 1920. »

Nos artistes, qui sont toujours prêts à hurler quand la liberté d’expression est attaquée, ils sont où en ce moment ? Bruit de criquet. Silence radio.

Quand vont-ils réagir ? Quand on va annoncer le retrait d’une série policière ? La censure d’un film des années 70 ?

Ou quand des vieux épisodes de nos séries préférées vont être retirés des ondes par des fonctionnaires ou des cadres frileux qui ont peur de perdre leur job, comme le disait John Cleese ?