Mont-Tremblant: un Montréalais crache au visage d’une commerçante

Quand on crache en l’air, ça nous retombe toujours dessus. Et quand on crache sur une commerçante en pleine pandémie de COVID-19, les conséquences sont plus lourdes.

Après le cracheur de Granby, le tousseur de Repentigny et la morveuse de Sainte-Catherine, un autre cracheur défraie la chronique.

Un Montréalais dans la soixantaine a été arrêté jeudi dernier, à Mont-Tremblant, après avoir craché en plein visage d’une commerçante à la suite d’une «mésentente sur le prix d’un service», a indiqué la police.

«Tiens le COVID», aurait lancé le sexagénaire à sa victime avant de baisser son masque de protection et de cracher sur elle, ont rapporté les autorités.

Le suspect aurait pété les plombs parce qu’il était insatisfait du prix que la commerçante lui avait facturé pour le service demandé.

Le Montréalais a été rapidement localisé par les policiers alors qu’il se trouvait toujours dans les environs du commerce. Les patrouilleurs ont procédé à son arrestation et l’ont conduit au poste de police.

Il a ensuite été libéré sous promesse de comparaître à une date ultérieure.

«Repentant, il s’est dit prêt à subir un test de dépistage de la COVID et à transmettre ses résultats par la suite», a indiqué l’agent Éric Cadotte, porte-parole de la police de Mont-Tremblant.

Selon les autorités, le suspect pourrait faire face à des accusations de voies de fait. S’il s’avère que la victime a été infectée à la COVID-19, des accusations plus graves pourraient être portées contre le suspect.