Profilage racial à Montréal: «le directeur du SPVM absent depuis le début de la crise» selon un ex-policier

Un conseiller du Centre de recherche-action sur les relations raciales estime que le patron du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sylvain Caron, n'est pas la personne qu'il faut pour y mettre fin au profilage racial.

L'ancien policier Alain Babineau dénonce le fait que le chef du SPVM n’ait rien fait pour changer les choses malgré un rapport accablant publié à l’automne dernier.

«La recommandation au niveau de la candidature du directeur de police telle qu’expliquée dans le rapport de l’Office municipal de consultation publique de Montréal (OCPM) est que [le candidat] «reconnaisse le système du profil racial, qu’il maitrise des compétences pour procéder à un changement de culture organisationnel [au sein du SPVM]», note Alain Babineau, qui a aussi été policier à la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

«Ça ne rencontre pas exactement le profil du directeur présent, M. Caron qui a été absent depuis le début sur le dossier du profilage racial», dénonce M. Babineau.

Même si le directeur Caron a voulu participer à la grande manifestation contre le racisme et qu’il était même prêt à poser un genou par terre, «il n’a rien fait» depuis des mois selon le conseiller.

«Quand le rapport des chercheurs est sorti au mois d’octobre, il a montré son étonnement, mais après ça, il a été porté disparu depuis le mois d’octobre! Il est ressorti il y a deux semaines pour annoncer la mise en place d’une politique, mais encore une fois, la reconnaissance du profilage racial et systémique, la reconnaissance de la discrimination systémique à l’intérieur du SPVM n’a pas été reconnue», se désole Alain Babineau.

«On a besoin d’un leader à la tête du SPVM. Sylvain Caron n’a pas démontré qu’il était ce leader. Ce sera aux élus de montrer de qu’ils vont faire avec ça», conclut l’ex-policier.

Les personnes autochtones, arabes ou noires sont beaucoup plus à risque de se faire interpeller par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) que les personnes blanches, montrait le rapport de trois chercheurs universitaires à l’automne dernier.

Les résultats de cette étude, basés sur les interpellations effectuées entre 2014 et 2017 par le SPVM, démontraient qu’une personne noire a 4,2 fois plus de chances d’être l’objet d’une interpellation qu’une personne blanche. Ce chiffre grimpe à 4,6 fois pour une personne autochtone, tandis qu’une personne arabe est deux fois plus à risque qu’une personne blanche.

Le nombre d’interpellations a bondi sur cette période de 143 % au sein de la population. Il a toutefois quadruplé auprès des personnes arabes et été multiplié par sept auprès des Autochtones.