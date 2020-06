Rebond du virus à Pékin: Plus de 100 cas confirmés

Genève | Plus de 100 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés à Pékin depuis que la maladie a fait sa réapparition dans la ville chinoise, a annoncé lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

«La semaine dernière, la Chine a fait état d’un nouveau foyer à Pékin, après plus de 50 jours sans aucun cas dans cette ville. Plus de 100 cas ont maintenant été confirmés. L’origine et l’étendue de l’épidémie font l’objet d’une enquête», a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d’une conférence de presse virtuelle.