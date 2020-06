Réformistes contre révolutionnaires

Comme tout mouvement de contestation, le mouvement d’indignation populaire qui s’est mis – avec raison – à souffler sur l’Occident au lendemain de la mort horrible de George Floyd se divise en deux.

Il y a les réformistes et les révolutionnaires.

TABULA RASA

Les réformistes souhaitent une amélioration du système.

Davantage de moyens pour lutter contre le racisme, combattre la pauvreté et améliorer le sort des Afro-Américains ; réforme du système judiciaire, des corps policiers et du système pénitentiaire ; accroissement de la présence des personnes « racisées » au sein des institutions, etc.

Bref, ils ne veulent pas foutre le système par terre. Ils veulent le rendre meilleur, plus humain.

Comme Martin Luther King et les militants des droits civiques des années 60, qui voulaient améliorer leur pays et non le détruire, ces militants veulent participer à la lente et longue marche vers une société de plus en plus égalitaire. Les révolutionnaires, eux, veulent détruire le système.

Ce n’est pas tant le racisme qu’ils combattent que les valeurs occidentales au grand complet.

La culture « blanche », le patriarcat, l’hétéronormativité, l’existence des genres, l’occidentalocentrisme, etc.

Ils ne veulent pas rendre le monde meilleur. Ils veulent le jeter aux poubelles et le remplacer par un paradis utopique débarrassé à jamais des hommes blancs hétérosexuels occidentaux, cause – comme tout le monde le sait – de tous les maux qui ont frappé l’humanité depuis l’apparition du premier primate, pour ne pas dire du premier têtard.

Les réformistes sont patients et têtus. Les révolutionnaires sont pressés et enragés.

Devinez quel groupe gueule le plus fort ? Et multiplie les coups d’éclat ?

LE YIN ET LE YANG

Ces deux tendances – la tendance réformiste et la tendance révolutionnaire – ont toujours existé au sein des mouvements de contestation, ça ne date pas d’hier. Mais elles coexistaient, discutaient entre elles, se nourrissaient l’une l’autre.

Comme le Yin et le Yang.

Or, plus ça va, et plus la tendance révolutionnaire prend de l’ampleur dans les mouvements de contestation.

Les réformistes sont de plus en plus perçus comme des « collaborateurs » du système en place, pour ne pas dire des complices. Pourtant, s’il y a quelque chose que l’histoire nous a enseigné, c’est que ce sont les réformistes qui ont changé le monde. Pas les révolutionnaires.

Abraham Lincoln n’était pas un révolutionnaire. C’était un réformiste, un stratège brillant qui a utilisé sa connaissance profonde du système pour le transformer de l’intérieur (voyez l’excellent film de Spielberg, inspiré du magistral livre de Doris Kearns Goodwin Team of Rivals : The Political Genius of Abraham Lincoln).

LA DOCTRINE DESCHAMPS

À mon humble avis, les médias jouent un grand rôle dans ce « débalancement » du pouvoir entre les révolutionnaires et les réformistes.

Le discours réformiste est subtil, intelligent, peu spectaculaire.

Il fait appel à la raison, à l’intelligence. Alors que le discours révolutionnaire, lui, est tonitruant, criard, et fait appel à l’émotion, à la rage.

Or, par leur essence même, les médias sont attirés par l’émotion.

Comme le disait Yvon Deschamps : « On ne veut pas le savoir, on veut le voir ! » Qu’est-ce qui est plus télévisuel : une discussion sur les façons d’améliorer le système... ou une bande d’excités qui jettent des statues par terre ?