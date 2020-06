Réouverture des restaurants: de la bonne humeur sur la rue des Forges, à Trois-Rivières

La réouverture très attendue des restaurants a fait le bonheur de plusieurs à Trois-Rivières.

«Après trois mois enfermés chez nous, ça fait du bien de sortir et avec le beau temps, j'ai l'impression de revivre», a lancé un client, rencontré par TVA Nouvelles.

«Le confinement a été dur économiquement pour la région. Ils devaient rouvrir! Ils ne sont pas ouverts à pleine capacité, mais ça devait bouger», a dit un autre consommateur.

Même le ministre du Travail, Jean Boulet, député de la région, y était.

«Je me sens à la maison lorsque je suis sur Des Forges. Un sentiment qui m'anime aussi lorsque je suis à Shawinigan. Aujourd'hui, je suis particulièrement fier du travail accompli par les deux villes. Elles ont été un exemple pour plusieurs villes du Québec dans le processus de réouverture des restaurants», a-t-il affirmé.

Mesures sanitaires

L'expérience client est changée: des stations pour se désinfecter les mains sont installées à l'entrée des restaurants. Les serveurs portent des masques et une protection oculaire. Certains ont opté pour la visière. Des barrières physiques font également partie du nouveau décor des restaurants.

Tous les objets qui peuvent être manipulés par plusieurs, comme le sel et le poivre ont été retirés des tables. De nouvelles technologies sont utilisées pour éliminer les menus traditionnels.

«On a investi près de 5000 $. Pour avoir le menu, les clients doivent maintenant utiliser leur cellulaire pour rentrer le code indiqué sur les tables. On est prêt et on sait que les clients ont hâte», a expliqué Jean-Sébastien Rondeau, le gérant du restaurant Le Pot, sur la rue des Forges.

Le respect du deux mètres demeure un défi. Rappelons que les restaurateurs ne peuvent accueillir plus de 10 personnes par table.