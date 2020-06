Sylvain Gaudreault, premier candidat officiel

Sylvain Gaudreault deviendra le premier candidat officiel dans la course à la chefferie du Parti québécois ce matin.

Le député péquiste et ex-ministre déposera les 2 000 signatures et les 15 000$ nécessaires pour entrer dans la course à la succession de Jean-François Lisée, selon les informations de notre Bureau parlementaire.

Sylvain Gaudreault se rendra à la permanence du PQ à 10 :00 ce matin, à Montréal.

Après une suspension en raison de la pandémie de la COVID-19, la course à la chefferie du PQ a repris le 29 mai dernier. Les candidats ont jusqu’au 26 juin pour déposer leur bulletin de candidature.

Des débats virtuels auront ensuite lieu le 15 août et le 2 octobre. L’élection du nouveau chef est prévue le 9 octobre.

Tournée des microbrasseries

Au cours de l’été, Sylvain Gaudreault poursuivra sa tournée du Québec en invitant les militants à le rencontrer dans les microbrasseries locales. Le député péquiste a axé sa campagne sur l’achat local et profite de ces petites entreprises pour promouvoir le terroir québécois.

M. Gaudreault prévoit notamment visiter la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et l’Outaouais.

Selon les données disponibles sur le site du Directeur général des élections du Québec (DGEQ), le député de Jonquière mène dans la course aux dons, avec 48 175$ amassés à ce jour. Paul St-Pierre Plamondon suit de près avec 42 350$.

Les deux autres principaux candidats, Frédéric Bastien et Guy Nantel, ont récolté respectivement 24 108$ et 15 074$.

Toutefois, les données du DGEQ peuvent afficher un retard sur la récolte de dons réelle des candidats.

Deux autres aspirants ont également affiché leur intérêt. Laurent Vézina a amassé 5 525$ à ce jour, tandis que Gloriane Blais a récolté 675$.