Un deuxième confinement serait pire que le premier

Un nouveau confinement en cas de deuxième vague serait plus difficile à vivre que le premier, prévoient des spécialistes.

• À lire aussi: [LUNDI 15 JUIN 2020] Tous les développements de la pandémie de coronavirus

«Nous ferions face à une dure réalité dans certains États si nous devions tout refermer», a déclaré le Dr Jonathan Reiner, professeur à la George Washington University School of Medicine, en entrevue à CNN.

Ces nouvelles fermetures pourraient être encore plus dommageables sur l’économie.

«Une autre série de fermetures pourrait avoir des effets encore plus importants sur les entreprises qui pourraient ne plus être solvables», a déclaré le Dr Christopher Murray de l'Université de Washington.

Malgré les déconfinements, la pandémie est loin d’être terminée au sud de la frontière. Plus de 115 000 Américains sont décédés des suites du coronavirus, et des centaines continuent de mourir chaque jour.

«La COVID-19 ne prend pas de vacances d'été», a averti le Dr William Schaffner, expert en maladies infectieuses et professeur au Vanderbilt University Medical Center.

«Il a en fait de nouvelles opportunités pour se propager», a-t-il ajouté.

Un médecin ne croit pas à une 2e vague

De son côté, le Dr Patrick Pelloux, président de l’Association des médecins urgentistes de France, ne croit pas qu’une deuxième vague puisse survenir, à moins de mutation du virus.

«Les modèles par les chercheurs en mathématiques et en épidémiologie en France ont bien montré qu’il n’y avait pas de montée de deuxième vague», a-t-il expliqué en entrevue à l’émission 100% Nouvelles sur les ondes de LCN.

«Quand on regarde ce qui se passe sur le terrain [...] on n’a plus du tout d’alerte ou de patients potentiellement graves qui arrivent avec les symptômes de la COVID-19. Si j’ai un conseil à vous donner, c’est: reprenez rapidement l’activité économique», a-t-il expliqué.

Il juge qu’avec les mesures barrières, comme la distanciation physique, les gels désinfectants, le lavage de main et le port du masque, une société n’a pas besoin d’être confinée.

«Les conséquences sociales et médicales du confinement sont peut-être plus graves que le risque du virus», a-t-il souligné.

Il explique que de nombreux patients ne se rendent plus dans les hôpitaux pour se faire soigner par crainte du nouveau coronavirus, une tendance particulièrement inquiétante.

«La théorie d’une deuxième vague n’est pas du tout démontrée. Par contre, peut-être que le coronavirus est une nouvelle maladie apparue sur terre et il faudra la surveiller au cas où elle muterait. Ce qui est rassurant, c’est que des laboratoires ont commencé à avancer sur un potentiel vaccin», a-t-il rassuré.