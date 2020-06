Un vice-président de BRP passe à la caisse

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Il empoche près de 1 M$

L’un des grands patrons de Bombardier Produits récréatifs (BRP), Sandy Scullion, a vendu la semaine dernière pour 950 000 $ d’actions du constructeur des véhicules Can-Am, des motomarines Sea-Doo, des pontons Manitou et des motoneiges Ski-Doo. M. Scullion a effectué ses transactions au prix unitaire de 55 $, alors que le titre de BRP a clôturé à 51,90 $ vendredi.

La Boulangerie Dumas change de mains

La firme d’investissement montréalaise Champlain a fait l’acquisition de la Boulangerie Dumas de Québec pour une somme non divulguée. L’entreprise fondée en 1992 fabrique des produits à base de pâte feuilletée qui sont vendus dans des supermarchés à travers le Canada. Dans le cadre de la transaction, Marc Poulin, ancien PDG de Sobeys, deviendra président du conseil de la Boulangerie Dumas.

Des patrons de Saputo achètent

Trois dirigeants de Saputo ont fait le plein d’actions de leur employeur la semaine dernière. Martin Gagnon, Gaétane Wagner et Frank Guido ont acheté ensemble pour plus de 300 000 $ d’actions de Saputo au prix unitaire d’environ 33 $. Le titre a reculé après la publication, au début du mois, de résultats inférieurs aux attentes. Saputo vient de lancer un site web où les consommateurs peuvent acheter des produits qui peinent à trouver preneur en raison notamment de la baisse prononcée de la demande dans le secteur de la restauration.

Quartz Co. récolte plus d’un million de dollars

La division de capital de risque de la Banque de développement du Canada (BDC) a injecté 1,3 million $ dans la firme montréalaise Quartz Co., un fabricant de manteaux d’hiver haut de gamme. L’investissement a permis à Quartz de rouvrir ses usines de Montréal et de Victoriaville et de rappeler plus de 80 travailleurs. Sur la photo, François-Xavier Robert, un des copropriétaires de l’entreprise

Il vend du Boralex et achète du Velan

Un administrateur de Boralex, Edward H. Kernaghan, a vendu pour près de 2,7 millions $ d’actions du producteur d’énergie renouvelable depuis le 12 mai. À peu près au même moment, il a acheté pour près de 150 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise Velan. M. Kernaghan est un actionnaire important du fabricant de robinetterie industrielle.