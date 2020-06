Une réouverture émotive pour Ménick, «le barbier des sportifs»

MONTRÉAL – S’il y a bien un coiffeur qui avait hâte de reprendre le travail à Montréal, lundi, c’est bien Ménick, «le barbier des sportifs».

Après avoir été contraint de prendre ses premières vacances en 61 ans de carrière en raison de la pandémie, c’est avec émotion que le célèbre barbier a rouvert ses portes pour recommencer à accueillir sa fidèle clientèle.

«Il n’y a pas de mots pour le décrire. Ça a été bien le fun, bien plaisant de retrouver mon monde», a expliqué un Ménick ému en entrevue à LCN.

«J’espère qu’au lieu d’une autre COVID-19 pour prendre des vacances, je n’aurai plus jamais à en prendre et que tout le monde soit en santé», a-t-il ajouté.

Ambiance différente

Les habitués de l’institution montréalaise le savent, on ne va pas chez Ménick que pour une coupe de cheveux. L’ambiance et la camaraderie qui règnent à l’intérieur du salon ont aussi contribué à sa popularité au fil des années. Pandémie oblige, Ménick doit aujourd’hui restreindre la capacité de ses installations.

«Ils sont habitués ici à ce que ça soit du walk-in. Le monde entrait et c’était toujours la gaieté, la rencontre, mais maintenant, on ne peut pas avoir plus que deux ou trois personnes qui attendent», a-t-il souligné.

En plus de la capacité restreinte, les clients doivent réserver, mais les gens comprennent la situation, a indiqué le célèbre coiffeur de la rue Masson.

«Les gens répondent tous à l’appel, ils portent tous un masque, ils se tiennent à deux mètres, on n’a pas besoin de faire la morale», a illustré Ménick.

Et si l’ambiance est légèrement différente à l’intérieur du salon, son célèbre propriétaire, lui, n’a rien perdu de sa bonne humeur. En réponse à une remarque de l’animateur Paul Larocque sur la longueur de ses cheveux, Ménick a admis sans détour sur LCN qu’il était un «cordonnier mal chaussé».

«Je suis la mode. À votre prochaine visite, je vais avoir les cheveux faits», a-t-il assuré en riant.