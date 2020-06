20 surdoses en mai à Montréal

Vingt surdoses ont été recensées chez les consommateurs de drogue au mois de mai, un sommet depuis le début de l’année, à Montréal, a appris TVA Nouvelles.

Les travailleurs de rue, comme l’abbé Claude Paradis, se demandent même si la pandémie n’a pas accru le nombre de surdoses, particulièrement en mai, à Montréal.

Si on regarde les plus récentes données obtenues par TVA Nouvelles auprès d’Urgences-Santé, les paramédics ont mené 14 interventions pour surdose en janvier sur le territoire qu’ils desservent, 10 en février, 11 mars, 9 en avril et 20 en mai, où leur nombre a littéralement bondi.

Il faut savoir qu’en mars dernier, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Mtl décidait de fermer trois des quatre centres d’injection supervisés, à l’exception de Cactus Mtl, pour protéger le personnel de la COVID-19.

Des sources du milieu ont expliqué à TVA Nouvelles que cette décision a mal été acceptée étant donné les conséquences pour la clientèle vulnérable qui se retrouvait avec moins de matériel d’injection sécuritaire disponible.

Des intervenants sur le terrain croient que le confinement a changé le visage de la rue, ouvrant la porte aux drogues de moindre qualité.

«En termes d'approvisionnement, les frontières étant fermées, il y a certaines substances qui sont plus difficiles, ou des ingrédients qu'on met évidemment dans les différentes substances qui sont plus difficiles à trouver, les prix ont augmenté, etc. Donc, c'est sûr que le revendeur et le vendeur vont avoir tendance à couper cette substance», explique Anne-Elizabeth Lapointe de la Maison Jean Lapointe.

En 2017, le fentanyl avait tué six personnes dans la métropole.

Un jeune consommateur de crack rencontré à la Place Émilie-Gamelin, qui se trouvait aux côtés d’une jeune femme qui venait d’absorber elle aussi une dose de «free base», une forme dérivée puissante de la cocaïne, a expliqué que des amis ont récemment fait des surdoses après la consommation d’héroïne.

«Tu parlais des surdoses. J’ai un ami qui a fait une overdose, bing bang! Comprends-tu? Moi, je n'en fais pas, de ça. Ce sont deux de mes amis qui en avaient acheté», raconte-t-il.

La Direction régionale de santé publique a d’ailleurs lancé vendredi dernier une mise en garde cette semaine aux intervenants et aux consommateurs à propos de fentanyl dissimulé dans de l’héroïne sous forme de poudre cristalline mauve.