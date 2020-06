GIANNANGELO, Salvatore



C'est avec profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Salvatore 'Sal' Giannangelo, survenu le 6 juin 2020.Né à Corfinio en Italie, Sal immigra au Canada avec sa famille en 1955, à l'âge de 9 ans. Il gradua de l'Université McGill en génie chimique en 1969. Sal fit une longue carrière à Petro-Canada où il occupa divers postes, notamment celui de directeur général de la raffinerie de Montréal. Tout au long de sa carrière, son leadership et son intégrité ont marqué ceux qui ont travaillé avec lui. Sal prit sa retraite en 2005 pour se consacrer à ses loisirs : le golf, le vitrail, le golf, le curling…et le golf !Il laisse dans le deuil son épouse Lise, ses filles Melissa et Dominique (André), ses petits-enfants Sarah et Simon, sa soeur Lolita (Gaétan), son frère Crescenzo (Pauline), ses belles-soeurs Denise et Diane, ainsi que plusieurs neveux et nièces.Considérant les circonstances, un dernier adieu se tiendra en toute intimité pour la famille immédiate et une cérémonie d'adieu virtuelle sera diffusée en direct le samedi 20 juin 2020 à partir de 20h45, sur le site :