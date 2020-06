GAGNON, Danielle



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Danielle Gagnon, le 10 juin 2020, à l'âge de 69 ans.Danielle laisse dans le deuil ses enfants Mélanie et Stéphanie, ses petits-enfants Austin et Noble, sa soeur Carole, son neveu Pascal et sa nièce Mariette.Dû aux restrictions de la pandémie du COVID-19, un service en l'honneur de Danielle va avoir lieu en présence de la famille proche, vendredi le 19 juin 2020, à 14h00.