Beijing accuse l'Inde d'avoir franchi la frontière et provoqué l'incident

BEIJING | La Chine a accusé mardi l’Inde d’être responsable de l’incident qui a opposé la veille les deux géants asiatiques, affirmant que l’Inde avait franchi à deux reprises leur frontière contestée et avait «attaqué» des soldats chinois.

«Le 15 juin, des troupes indiennes ont gravement violé le consensus bilatéral et franchi la frontière à deux reprises, avant de se livrer à des activités illégales et de provoquer et d’attaquer des soldats chinois, avec pour résultat une grave confrontation physique», a déclaré devant la presse le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

New Delhi a affirmé que trois de ses militaires avaient péri lors de ces heurts survenus dans la région montagneuse du Ladakh, qui ont fait des victimes «des deux côtés».

Interrogé à ce sujet, M. Zhao a dit ne pas avoir d’information quant à de possibles victimes chinoises.

«La Chine et l’Inde sont d’accord pour continuer à résoudre les problèmes bilatéraux par le dialogue et la consultation», a-t-il assuré.

«Nous appelons une nouvelle fois l’Inde (...) à maîtriser ses troupes frontalières», a ajouté le porte-parole de Beijing. «Ne franchissez pas la frontière, ne provoquez pas de troubles», a-t-il lancé.

Une courte guerre frontalière a opposé les deux pays dans l’Himalaya en 1962.