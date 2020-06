Cher Monsieur le Premier Ministre

Cher Monsieur François Legault, aujourd’hui, c’est la Montréalaise inquiète qui vous écrit. Une parmi tant d’autres. Alors que nous déconfinons dans la grande région métropolitaine, le port du masque y est trop peu répandu.

Puisque vous le portez vous-même avant de commencer vos points de presse, de toute évidence, vous connaissez son efficacité pour ralentir la propagation de la COVID-19.

Le virus étant très contagieux, incluant par des asymptomatiques, les études scientifiques le prouvant se multiplient en effet. Les deux dernières nous viennent de la prestigieuse University of Cambridge et de la National Academy of Sciences des États-Unis.

Elles confirment que le masque pourrait ainsi empêcher ou réduire une seconde vague redoutée. Parce que le virus se transmet par voie aérienne – en parlant, soufflant, chantant, éternuant, toussant, etc. – sans mettre de côté les autres consignes, le masque est la mesure la plus efficace pour s’en protéger.

Quand tout le monde ou presque porte le masque, tout le monde protège tout le monde. Ce n’est pas une question d’« opinion ». C’est un fait documenté. Le problème est que trop peu de gens le font.

Protéger tout le monde

C’est pourquoi, Monsieur Legault, des médecins et experts réputés en épidémiologie vous ont demandé de l’imposer. Tout au moins dans les commerces et transports en commun.

Or, en entrevue hier avec Le Journal, vous vous y êtes à nouveau opposé. En tout respect, c’est à y perdre son latin. Il ne s’agit pas de « punir » les gens incapables de s’en acheter, mais de leur en distribuer.

Comparé aux milliards engouffrés par la crise, pour mieux protéger la santé des Québécois, ce serait peu cher payé. D’autant plus dans la grande région métropolitaine – l’épicentre de la COVID‐19 au Canada.

La moitié de la population du Québec y vit, dont plus d’un million de personnes âgées de plus de 55 ans. Sans compter tous les gens dont la santé est plus fragile du fait d’un handicap ou de maladies chroniques.

Ça fait beaucoup de gens qui, déconfinés, iront dans des lieux publics fermés où la distanciation est peu ou pas pratiquée. Sans l’imposition du masque, les personnes plus à risque sortiront au prix de craindre pour leur santé. Comme vous le diriez, ça n’a pas de bon sens.

Pas de bon sens

Pas pour tous, mais chez beaucoup de gens de moins de 40 ans, le refus du masque se voit à l’œil nu. Prévisible, le réflexe est une combinaison d’indiscipline et d’individualisme typiquement urbains, doublée d’un sentiment d’invincibilité propre à toute jeunesse.

Convaincus d’en être peu affectés s’ils la contractent, qu’ils puissent en infecter d’autres, plus fragiles qu’eux, ne semble pas les toucher. Face à la COVID-19, ça devient de l’égoïsme sociétal. Une autre raison de l’imposer.

Car ce virus est insidieux. Il lui arrive de tuer et quand il ne tue pas, il peut parfois rendre très malade, laisser des séquelles, faire perdre son gagne-pain, etc.

La science le dit pourtant. Les autres consignes sont importantes, mais le port obligatoire du masque dans les lieux publics fermés est l’outil le plus efficace pour ralentir la contagion de la COVID-19.

Monsieur le Premier Ministre, vous n’êtes d’ailleurs pas sans savoir que pour toutes ces mêmes raisons, de plus en plus de grandes villes et d’États l’imposent. Vous avez le pouvoir de le faire à votre tour.