COVID-19: plus de cas dans la communauté que dans les CHSLD

Presque tous les nouveaux cas de COVID-19 enregistrés au cours des derniers jours sont presque tous issus de la population générale, et non plus des milieux fermés comme les CHSLD.

C’est ce que démontrent les informations obtenues par la pharmacienne Diane Lamarre, commentatrice à TVA Nouvelles sur les questions de COVID-19.

Sur 158 nouveaux cas enregistrés le 12 juin dernier, 13 proviennent des CHSLD, quatre des résidences pour aînés, alors que les 141 autres proviennent de la population générale.

«On a avait peut-être encore l’impression que la plupart des nouveaux cas continuaient de venir des CHSLD, ou des ressources intermédiaires, ou des résidences pour aînés, mais ce n’est plus le cas», explique la Mme Lamarre.

Le 13 juin, sur les 128 nouveaux cas, trois seulement proviennent de CHSLD et un seul d'une résidence pour aînés.

Le 14 juin, sur les 102 cas rapportés, on note seulement 1 cas en CHSLD, et 1 dans une ressource intermédiaire, tout le reste, soit les 100, se retrouvent dans la population.

«Ça veut dire que le coronavirus se propage par les contacts en communauté, d’où l’importance de maintenir la distanciation sociale, de se laver les mains encore. On a l’impression que c’était presque disparu complètement dans la communauté, mais les mesures qu’on préconise ont encore toute leur place», insiste Diane Lamarre.

Par ailleurs, les cas rapportés ne sont pas tous issus de la région de Montréal, mais viennent d’un peu partout au Québec.

«On a encore du travail à faire», conclut-elle.